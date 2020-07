Garfagnana : minucciano



L'amministrazione replica alla minoranza: "Lago di Gramolazzo, le foto parlano da sole"

giovedì, 9 luglio 2020, 22:53

L'amministrazione comunale di Minucciano interviene in risposta alla minoranza sullo stato del Lago di Gramolazzo allegando alcune foto a corredo del comunicato.



"Qualcuno che avrebbe anche voluto amministrare il territorio - esordisce -, in una nota diramata solo poche ore fa, ha scritto che il lago di Gramolazzo sarebbe ridotto ad “una pozzanghera putrida e fangosa” per effetto dei lavori che l’amministrazione ha avviato nella parte apicale dell’invaso, definiti testualmente “l’apoteosi della inefficienza amministrativa”.

"Ecco lo stato della “pozzanghera putrida e fangosa” nelle stesse ore in cui il comunicato è stato dato alla stampa - afferma -: crediamo che le fotografie descrivano la situazione meglio di qualsiasi parola. E nello stesso comunicato si legge anche che la situazione sarebbe “aggravata anche dai liquami che si riversano senza alcuna depurazione nel suo invaso, inibendo, di fatto, la balneazione e la navigazione”. E’ appena il caso di ricordare che i reflui che si riversano nel Lago, lo fanno a valle di sistemi di depurazione, regolarmente gestiti e manutentati dal gestore del servizio idrico integrato (Gaia spa), come accade in tutte le acque interne del Paese: nessun divieto di balneazione o di navigazione, quindi".

"Senza considerare - prosegue - che, grazie all’azione dell’amministrazione comunale, sono iniziati anche i lavori per l’attivazione del depuratore di Rimessa di Agliano, che comporteranno l’allontanamento dalle sponde del lago dei reflui, ancorché depurati, con ulteriore qualificazione della condizione delle acque del nostro lago. I lavori attualmente in corso (che si collocano nell’ambito del vasto progetto di valorizzazione del lago che questa amministrazione sta portando avanti e che hanno qualificato il lago come uno dei principali attrattori della Garfagnana), una volta terminata, entro pochi giorni, la creazione della seconda spiaggia artificiale, continuano in una zona ben lontana dalle sponde oggetto di fruizione turistica".

"Fare affermazioni quali quelle sopra richiamate - conclude -, è da irresponsabili, in quanto, per meri scopi politici e descrivendo una situazione ben lontana dal vero, sortiscono solo l’effetto di spaventare possibili visitatori e turisti, danneggiando solo i commercianti e gli operatori turistici locali, già duramente provati dalla pandemia di COVID 19".