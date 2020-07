Maltempo, codice giallo per temporali

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 2 luglio 2020, 16:07

Si allargano le possibilità di socializzazione della fase 2 in Toscana grazie all’ordinanza numero 69 firmata oggi dal presidente della Regione Enrico Rossi

giovedì, 2 luglio 2020, 13:51

La Gazzetta del Serchio, in vista delle elezioni regionali, ha deciso di intervistare Tania Franchini, segreteria provinciale Pd, con incarico al turismo, per avere un quadro preciso sulle candidature

giovedì, 2 luglio 2020, 13:33

In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l’86% dei casi totali)

mercoledì, 1 luglio 2020, 21:41

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione è sbarcata in piazza Anfiteatro: magari riuscisse a dare un bel calcio nel culo a questa Sinistra senza identità

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:31

Anche gli operatori degli ospedali della Valle del Serchio hanno contribuito con impegno e professionalità alla gestione dell'emergenza

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:29

E' perentorio il consigliere provinciale Iacopo Menchetti, capogruppo a Palazzo Ducale della lista "Provincia civica e democratica con Menesini" che striglia Poste Italiane facendosi portavoce di una protesta degli utenti e delle amministrazioni comunali molto diffusa anche sul nostro territorio provinciale