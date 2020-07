Garfagnana



Minucciano, la manovra comunale 2020: aiuti e sgravi sulle tariffe

venerdì, 24 luglio 2020, 12:27

L'amministrazione comunale di Minucciano, guidata dal sindaco Nicola Poli, ha stabilito le imposte e le tariffe di competenza comunale, per l'anno 2020.



"Confermata nella misura unica dello 0.30% l'addizionale comunale IRFEF - esordisce il primo cittadino - e confermate rispetto agli anni precedenti IMU e TASI: le uniche variazioni sono dovute al fatto che dal 2020 per legge l'IMU ha assorbito la TASI in un'unica imposta (art. I della legge n. 160 del 2019). Esonerate dal pagamento della prima rata le attività danneggiate dalla pandemia di COVID —19. ai sensi dell'att.177 del Decreto Rilancio • dl 34/2020".



"Per quanto riguarda la TARI (tassa sui rifiuti) - prosegue -: nonostante il passaggio al metodo elaborato da ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente), che ha adottato un nuovo modello tariffario in vigore dal 1° gennaio 2020, le tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. In ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, l'amministrazione comunale ha deciso di "abbattere" interamente la tariffa, per l'anno 2020, per tutte le attività economiche (ad eccezione di quelle le cui attività sono rimaste Immutate, se non aumentate) e per le associazioni".



"L'amministrazione - sottolinea Poli - ha poi confermato le agevolazioni per le utenze domestiche a favore dei livelli reddituali più bassi. Complessivamente, la manovra comunale ha importato aiuti ad imprese e famiglie, solo sulla TARI 2020, per complessivi C 105.000".



Infine il capitolo tariffe di servizio mensa e trasporto scolastico: "Invariate dal 2014 - conclude il primo cittadino -: (servizio mensa: curo 3.00 scuola dell'infanzia: curo 3.50 altre scuole; servizio trasporto scolastico da E 174.00 a C 120.00 in funzione del reddito).Confermate le agevolazioni per reddito del nucleo familiare e le esenzioni portatori di handicap. Per quanto concerne il pagamento della seconda rata relativa al servizio di trasporto scolastico dell'anno scolastico 2019-2020, si precisa che lo stesso sarà imputato a pagamento della prima rata dell'anno scolastico 2020-2021, che quindi non verrà richiesta; coloro che, nell'anno scolastico 2020.2021, non frequenteranno più le nostre scuole, la quota pagata verrà rimborsata, dietro richiesta da presentarsi agli uffici".