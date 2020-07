Garfagnana



Notte Bianca della Biodiversità: escursione notturna all'Orecchiella

giovedì, 16 luglio 2020, 13:12

In occasione della manifestazione "Notte Bianca della Biodiversità", promossa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per l'estate 2020, la Riserva Naturale Statale Orecchiella apre le porte ai visitatori per un'escursione crepuscolare notturna che si terrà sabato 18 luglio.



Il tema della serata, organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, verterà sulle tecniche di monitoraggio degli uccelli notturni, con particolare riferimento ai rapaci. Il personale specializzato della Riserva accompagnerà i visitatori alla scoperta dei canti e dei richiami dei più diffusi uccelli della Garfagnana, tramite la tecnica del censimento al playback.



L'appuntamento é per sabato 18 luglio alle ore 20,00 presso il Centro Visitatori Orecchiella, Loc. Orecchiella. Il programma prevede, dopo una breve introduzione, una facile escursione adatta a tutti.



La serata si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sanitaria And COVID-19. Prenotazione obbligatoria al numero 0583 619098 entro venerdì 17/07/2020. Materiale occorrente: mascherata, torcia, prodotto antizanzare, materiale per scrivere.