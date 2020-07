Nuovo Ponte Tambura, intesa su manutenzione via delle cave

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 24 luglio 2020, 16:18

“Blitz” dell’onorevole Vittorio Zucconi questa mattina in Garfagnana per un sopralluogo alla Strada Regionale 445, salito recentemente agli onori (o meglio, disonori) della cronaca, con i ripetuti incidenti stradali

venerdì, 24 luglio 2020, 16:14

Da domenica 2 agosto a venerdì 7 settembre 2020, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà interventi di rinnovo del binario all'interno delle gallerie: Lupacino (lunga circa 7,5 chilometri) tra Minucciano e Piazza al Serchio, Ugliancaldo e Bibola

venerdì, 24 luglio 2020, 16:03

Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contanti sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Gli over 75 possono delegare al ritiro i Carabinieri

venerdì, 24 luglio 2020, 15:37

In Toscana sono 10.405 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,11% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 8.939 (l’85,9% dei casi totali)

venerdì, 24 luglio 2020, 14:12

Confermata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo con codice giallo per temporali nelle zone settentrionali della Toscana, emessa ieri e valida fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio, che viene però estesa anche alla Valdelsa e alla Valdera

venerdì, 24 luglio 2020, 12:44

Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente replica alla capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni sui collegamenti ferroviari in Garfagnana