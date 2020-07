Garfagnana



Pellegrinotti e Simonetti (Lega): "Castelli chieda scusa al settore della ristorazione"

domenica, 19 luglio 2020, 11:34

di daniele venturini

La sezione della Lega, Mediavalle e Garfagnana, tramite Luigi Pellegrinotti, commissario, e Damiano Simonetti, relazioni esterne, esprime totale dissenso dalle parole della viceministro “grillina” Laura Castelli.



“Imperdonabili affermazioni – definiscono i due politici le parole del viceministro -: tutti i partiti dovrebbero prendere le distanze”. “Assurde affermazioni – le definisce Simonetti - rivolte ad un settore motore dell'economia nazionale e soprattutto per la nostra bellissima valle del Serchio”.



“Dove i turisti – continua Simonetti - riscoprano il gusto e l'accoglienza calorosa tipica della nostra della nostra Valle”. “Cambiare o reinventare il mestiere? – si domanda Pellegrinotti – Come può il viceministro chiedere così a cuor leggero a professionisti specializzati, che hanno investito risorse economiche e umane, senza contare gli anni di sacrifici, dedizione, passione e amore di buttare tutto alle “ortiche” e ricominciare a fare cosa? Ce lo spieghi la signora Castelli”.



“Noi – proseguono i due politici - prendiamo le distanze da simili affermazioni e, le rimandiamo al mittente. Consigliamo la viceministro di fare le scuse a tutto il settore della ristorazione, simili frasi – precisano Pellegrinotti e Simonetti - rendono ancor di più difficile, per gli operatori della ristorazione, trovare la forza per reagire e continuare un percorso che è stato importante per la nostra economia”.



I due politici concludono: “Da anni i nostri albergatori, ristoratori, baristi e tutte quelle botteghe alimentari, che sono sparse in tutto il territorio della nostra Valle, fino a ricoprire le località più isolate, hanno dato un servizio essenziale per mantenere in vita i piccoli paesi, i quali dal dopoguerra a oggi si sono spopolati e i pochi abitanti rimasti hanno come punto di aggregazione un bar, un ristorante o semplicemente una piccola bottega di alimentari”.