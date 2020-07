Garfagnana



Pellegrinotti e Simonetti (Lega): "Lucca-Aulla, bene intervento sindaci presso Rfi"

giovedì, 30 luglio 2020, 18:45

Il commissario della Lega Salvini Premier Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne della Lega, apprendono con soddisfazione la decisione dell’Unione dei Comuni Mediavalle di intervenire presso la Regione, per sollecitarla ad intervenire presso RFI, al fine di ripristinare ed eventualmente aggiungere alcune corse alla tratta Lucca-Aulla.



“Esprimiamo soddisfazione come gruppo politico Lega Salvini Premier - dice il commissario Pellegrinotti - per aver sollevato l’attenzione degli enti deputati alla viglianza e controllo sulla questione della tratta Lucca-Aulla. Già in passato avevamo chiesto che avvenisse questo incontro tra i vari enti locali e regionali con RFI e Trenitalia ribadendolo pochi giorni fa, con le varie richieste che ci erano pervenute da molti pendolari, ormai sfiniti da anni di disagi dovuti ad un sempre impoverimento del servizio ferroviario su questa linea, ormai abbandonata ad non essere più un servizio valido e puntuale, com’era nel passato, punto di riferimento per l’intera valle, come veicolo di spostamento dalle varie realtà del territorio, sia per attività lavorative, turistiche e ricreative, ma trasformandosi a poco a poco ad un semplice dovere istituzionale".



Pellegrinotti e Simonetti chiedono altresì che nel pacchetto di integrazioni all’offerta economica sia valutato in maniera valida ed usufruibile il servizio bus sostitutivo, cercando di implementare (dove possibile) le fermate che il treno normalmente effettua durante la sua corsa, con quelle del bus, per rendere il tutto più allineato con le esigenze dei pendolari e sia per la diversa conformazione geografica che il territorio della Garfagnana e Mediavalle ha con sè.



"La Lega Salvini premier Mediavalle e Garfagnana - concludono i due - sicuramente controllerà e viglilerà su l’efficacia della proposta avanzata dall’Unione dei comuni mettendosi a disposizione di tutti quanti vogliano esprimere il loro parere su questa nuova offerta commerciale presentata da RFI, pronti poi a prendere iniziative sia sul territorio e sia presso gli enti deputati qualora l’offerta non venisse incontro alle vere esigenze dei pendolari e del territorio".