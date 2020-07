Più trasparenza, meno insulti: il Consorzio approva la sua “social media policy”

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:25

I lavori in corso al Lago di Gramolazzo stanno scantenando polemiche e malcontento tra cittadini e commercianti. Sulla qustione interviene a gamba tesa il gruppo di opposizione “Minucciano per tutti e il territorio”, puntando il dito verso l'amministrazione comunale

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:19

In Toscana sono 10.313 i casi di positività al Coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.854 (l’85,9% dei casi totali)

mercoledì, 8 luglio 2020, 08:51

Sono 10.195 le donazioni di sangue, plasma o altri componenti effettuate da toscani iscritti all'Avis nel mese di giugno: un risultato importante per l'associazione che conta in Toscana 185 sedi territoriali e che in questi mesi di emergenza Covid ha intensificato il proprio impegno per non far mancare al sistema sanitario il suo fondamentale...

martedì, 7 luglio 2020, 20:26

L'amministrazione di Fabbriche di Vergemoli, al gran completo, ha aderito alla richiesta di Fratelli d'Italia di richiedere la sottoscrizione per andare subito ad elezioni

martedì, 7 luglio 2020, 15:00

In Toscana sono 10.306 i casi di positività al Coronavirus, 19 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.851 (l’85,9% dei casi totali)

martedì, 7 luglio 2020, 12:06

Indennizzi per aiutare gli Ncc. A chiedere alla Regione Toscana un intervento concreto a sostegno delle imprese attive nel servizio di trasporto con conducente, è Azione Ncc