Pontecosi, nuovi cartelli turistici per il paese

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 12 luglio 2020, 16:22

Campane a festa a Torrite, frazione di Castelnuovo di Garfagnana, per il ritorno a casa dell’ultimo concittadino ricoverato per coronavirus. Antonio Turriani, meglio conosciuto da tutti come “Tony”, ha fatto ritorno a casa ieri, sabato 11 luglio, dopo ben 119 giorni di ospedalizzazione a causa del covid-19

domenica, 12 luglio 2020, 15:40

Il gruppo di minoranza "Per Vagli e Roggio" commenta con soddisfazione l'approvazione, da parte della Regione, dei piani per la lavorazione delle cave di marmo e attacca l'amministrazione sul settore lapideo

domenica, 12 luglio 2020, 14:45

In Toscana sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l’85,9% dei casi totali)

sabato, 11 luglio 2020, 15:30

“Il bosco Toscana va valorizzato ancora di più, perché può creare lavoro, crescita e sviluppo”. Lo sostiene l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, intervenuto ieri al convegno

sabato, 11 luglio 2020, 15:27

In Toscana sono 10.321 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 8.869 (l’85,9% dei casi totali)

sabato, 11 luglio 2020, 13:17

Le difficoltà nel garantire la serenità e la sicurezza dei volontari e di tutti i partecipanti non consentono lo svolgimento della manifestazione che, raggiunto lo scorso anno il traguardo delle 50 edizioni, ha ormai dimensioni tali da non permettere leggerezze o sottovalutazioni dei rischi di contagio da Covid19 ancora presenti