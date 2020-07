Puglia: "Cooperativa Apuana, concessa autorizzazione per lavorazione marmi per 10 anni"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 9 luglio 2020, 18:07

Il movimento civico "Uniti Svoltiamo" ha raccolto le impressioni di alcuni cittadini del comune di Fabbriche di Vergemoli ed è intervenuto dopo l'annuncio del sindaco Michele Giannini

giovedì, 9 luglio 2020, 15:31

L'assemblea di domani di GAIA è dedicata all'approvazione del bilancio 2019, un tema centrale che necessita della corretta attenzione di tutti i Soci, a maggior ragione verificandosi dopo l'evento eccezionale della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese

giovedì, 9 luglio 2020, 14:11

In Toscana sono 10.314 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.857 (l’85,9% dei casi totali)

giovedì, 9 luglio 2020, 11:22

Così Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, commenta le modifiche alla legge regionale sulla caccia approvate dal Consiglio regionale nell'ultima seduta

giovedì, 9 luglio 2020, 10:27

La scrittura declinata al femminile in ogni sua parte e in ogni suo aspetto. È stato pubblicato il bando della quinta edizione del premio letterario Essere Donna Oggi 2020, promosso e organizzato dal comune di Gallicano (Lucca), l'Associazione L'Aringo e Tralerighe libri

mercoledì, 8 luglio 2020, 15:25

I lavori in corso al Lago di Gramolazzo stanno scantenando polemiche e malcontento tra cittadini e commercianti. Sulla qustione interviene a gamba tesa il gruppo di opposizione “Minucciano per tutti e il territorio”, puntando il dito verso l'amministrazione comunale