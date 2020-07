Garfagnana



Ragazze e ragazzi pronti a partire per i soggiorni estivi

mercoledì, 15 luglio 2020, 13:27

Divertimento e serenità in sicurezza. Anche in questo difficile 2020 si svolgeranno i soggiorni estivi gratuiti organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la Provincia di Lucca.

Un’edizione delle colonie al mare e in montagna che si terrà grazie alla volontà con cui Fondazione e amministrazione provinciale, nonostante le numerose restrizioni e difficoltà, hanno cercato in ogni modo di regalare a tante ragazze e ragazzi un’estate tranquilla dopo una primavera pesante anche dal punto di vista psicologico.

In tutto sono 165 fra ragazze e ragazzi tra i 6 e i 17 anni di età, provenienti da famiglie con i parametri Isee classificabili in fascia bassa o segnalati dai servizi sociali, che partiranno a luglio ed agosto per le quattro mete selezionate secondo una logica imperante in questo 2020, cioè quella della sicurezza e del cosiddetto ‘turismo di prossimità’.

Si va al mare dunque, al Villaggio Keluar di Marina di Massa o in catamarano tra le isole dell’Arcipelago Toscano, e in montagna, al Ciocco di Castelvecchio Pascoli e al Villaggio Anemone di Sillano. Queste sono infatti le destinazioni in cui, dopo un’attenta valutazione, sono state riscontrate tutte le condizioni necessarie a garantire lo svolgimento di una vacanza in completa sicurezza, in uno spirito di condivisione dell’esperienza e di scoperta della natura.

Dal 2007, anno di inizio della collaborazione tra Fondazione CRL e Provincia, sono oltre 5000 i ragazzi che hanno usufruito di questa iniziativa, che, Luca Menesini e Marcello Bertocchini, rispettivamente presidente della Provincia di Lucca e della Fondazione CRL, hanno voluto ‘difendere’ e portare avanti, seppur in una versione differente.

Come sempre i ragazzi, durante i soggiorni, saranno seguiti da personale specializzato, di larga esperienza che, tra l’altro, coinvolgerà i partecipanti in varie attività ricreative.