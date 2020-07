Garfagnana



Regionali, Franchini (Pd): "A lavoro su candidature, arrivate proposte di rilievo"

giovedì, 2 luglio 2020, 13:51

di daniele venturini

La Gazzetta del Serchio, in vista delle elezioni regionali, ha deciso di intervistare Tania Franchini, segreteria provinciale Pd, con incarico al turismo, per avere un quadro preciso sulle candidature.

Come membro della segreteria provinciale del Pd ci può dare delle indicazioni sulle candidature nel suo partito?

Il 20 settembre ci saranno le prossime elezioni regionali. Per la provincia di Lucca il numero minimo di candidati/e sarà quattro, massimo otto, in ordine alternato di genere. Il centrosinistra ha scelto il suo candidato a presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, attuale presidente del consiglio regionale. Della coalizione faranno parte il Partito Democratico, Italia Viva, +Europa e “2020 a Sinistra”, lista che riunisce diverse anime di sinistra, come Sinistra Italiana e Articolo 1”.



Il Pd territoriale come si sta muovendo?



Al momento non si è ancora espresso sulle candidature, ma sono arrivate proposte e disponibilità di rilievo, che mi sento di ringraziare personalmente: in un momento dove la politica presenta toni di aggressività intollerabile, rispondiamo con persone perbene e di buonsenso, capaci e competenti, come Mario Puppa, ex sindaco di Careggine, Marco Remaschi, attualmente assessore all’agricoltura della regione, che con capacità ed entusiasmo vorrebbe continuare un lavoro con e per il territorio, la sua esperienza, i suoi risultati saranno un valore aggiunto alla lista e Valentina Mercanti, attuale assessore del comune di Lucca. La segreteria territoriale sta seguendo il percorso delle candidature, sarà poi la direzione territoriale del Pd a confrontarsi ed a formare la lista dei candidati/e per le prossime elezioni regionali”.

Ci sembra che all'interno del Pd non si vada con voce univoca. Sbagliamo?

Dovremo lavorare ed impegnarci per rendere la lista più competitiva possibile, con candidati/e vicini al territorio, in grado di rappresentare al meglio la nostra provincia. Detto questo, bisogna riconoscere al Pd il merito di aver intrapreso, dallo scorso giugno, un percorso, politicamente serio, condiviso e strutturato, per individuare il suo candidato presidente della Regione; mancano due mesi alle elezioni, ma, al momento, non conosciamo gli altri candidati della lista del centrodestra, a parte, la recente candidatura a presidente della Regione, fatta in fretta e furia”.



Siete a lavoro insomma?



“I cittadini hanno il diritto e lo devono pretendere, di conoscere, quanto prima e non all’ultimo minuto, persone e programmi delle forze politiche che si candideranno a governare la loro Regione, è un atto di rispetto, che l’elettorato deve pretendere, per prendere decisioni che andranno a determinare il presente ed il futuro della loro vita e quella dei loro figli, per i prossimi cinque anni. E’ in atto un grande cambiamento nel PD provinciale di Lucca: più partecipazione, meritocrazia; esigeremo più rispetto per chi lavora da volontario della politica, più ascolto e condivisione, chi ricopre ruoli ed incarichi politicamente importanti, lo fa grazie al lavoro di tutti gli attivisti e i militanti del Partito, ma anche dei cittadini/e che li hanno votati e deve mettersi a disposizione di tutti/e dimostrando, con i fatti, di aver ricoperto quell’incarico nei migliore dei modi”.

Franchini, in tutta onestà, non pensa che i politici da anni raccontano sempre le stesse storie?

Mai generalizzare, devo dire, però, che io stessa provo imbarazzo quando sento alcuni ‘politici’, alla tv, fare sempre i soliti discorsi. Un disco rotto. Come può la politica tornare ad essere credibile? Semplice, dobbiamo tornare ad essere ‘utili’. Ascoltare ed intercettare i bisogni delle persone e per farlo serve realismo, l’unica costante è il cambiamento e la politica deve essere in grado di intercettare i cambiamenti che avvengono nella nostra società, altrimenti non riuscirà mai a risolvere i problemi reali della comunità”.



Quali sono questi problemi “reali” secondo lei?



La questione lavoro deve essere la priorità di tutti i politici, dal locale al nazionale. Dobbiamo pretendere competenze, capacità, buonsenso e meritocrazia nell’assegnare incarichi politici, che influiranno positivamente o negativamente sul presente ed il futuro di una comunità. Non si gioca con la vita delle persone, la politica può aprire strade o chiuderle, può cambiare il destino di un paese e di una nazione e deve sentirsela addosso questa responsabilità, per cui nessun politico si può sentire escluso da questo. Ma anche gli elettori devono percepire questa responsabilità, le elezioni sono una designazione di capacità, chi va a votare ha un compito importantissimo e gravoso, quello di scegliere chi andrà a governare la ‘casa comune’; è vero che alcune classi dirigenti nei partiti o movimenti politici, hanno raggiunto un grado di mediocrità tale da suscitare reazioni antidemocratiche, ma è anche vero che, una parte, dell’elettorato giudica con superficialità e corre dietro al primo “pifferaio magico “che incontra, governare, significa comprendere il bene collettivo e tradurlo in leggi ed atti politici opportuni, se si vuole migliorare un Paese, bisogna saper riconoscere i meriti, ma riconoscerli costa fatica, perché bisogna informarsi e farlo correttamente, è più semplice entusiasmarsi per una frase urlata o uno slogan costruito ad hoc per parlare alla pancia della gente.

Chi sarebbe il primo “pifferaio magico?”

Il pifferaio politico, non emette suoni, ma post, slogan, tweet, promettendo alla gente di liberarli dai mali della società. Ed è lì l’inganno, che in parte comprendo: tutti vorremmo credere che sia così semplice risolvere i problemi, ma vi assicuro che la soluzione arriva comunque, se c’è buonsenso, competenza e capacità politica. Per governare un Paese serve una visione d’insieme dei problemi che affliggono le persone, le soluzioni non s’improvvisano, non escono fuori dal cilindro magico. Lo dico sempre anche per quanto riguarda la promozione turistica, abbiamo improvvisato e non ha funzionato, adesso costruiamo, insieme.

Franchini, il cittadino va a votare e avrà pure il diritto di dissentire e di dare un voto di protesta?

Posso comprendere il voto di ‘reazione’, in una fase di piena crisi, dove la politica si è scomposta in una miriade di frammenti, innescando un meccanismo dove l’unica regola è zero regole, in nome di una finta libertà di espressione, perdendo la ‘verità’ ed il senso etico, ma ricordiamoci che non è cambiato niente rispetto al passato, anzi, è tutto peggiorato, scaturendo eccessi ed aberrazioni, rendendo tutto nebuloso ed incomprensibile, ma ad un certo punto è necessario che chi vota, lo faccia scegliendo politici idonei ad assumere funzioni di governo ed i partiti o i movimenti politici hanno il dovere di proporre candidati e candidate ispirandosi ai criteri del merito e della competenza.

Non le sembra che i cittadini toscani siano molto delusi per come è stata governata la Toscana? Nelle ultime comunali avete perso molti capoluoghi di provincia: Pisa, Massa, Pistoia, Grosseto, Siena. Ci dica il suo pensiero?

La verità sta sempre nel mezzo, la politica è “un viaggio”, se decidi di intraprenderlo, devi essere consapevole che attraverserai molte più tempeste che mari calmi, percorrerai molte più strade tortuose ed in salita, che dolci discese, ma credo che la nostra esistenza abbia un senso nel momento in cui ci impegniamo per migliorare la nostra vita, ma soprattutto la società in cui viviamo. Perdere significa che qualcosa non ha funzionato e se dai la colpa agli altri non cresci. Se poi non sei realista e non accetti il cambiamento, sei fuori dai giochi, tutto cambia, anche le difficoltà ed i problemi dei cittadini/e. La Regione Toscana è un modello virtuoso, anche, per le altre Regioni d’Italia, tra l’altro, una delle migliori nella gestione dell’emergenza covid, con politici di centrosinistra, considerati delle eccellenze nei loro settori ed incarichi. Oggi la ‘democrazia del popolo’ si è trasformata nella “democrazia del pubblico”, dove gli elettori diventano spettatori “passivi”, per questo il Pd si apre, anche, alla società esterna al partito, cercando, tra la gente, i migliori candidati/e.

Secondo lei, quale sarà il ruolo delle donne nella sinistra e in generale nella politica?

Credo che le donne in politica riusciranno a ricoprire, con gran fatica, ruoli di fondamentale importanza in grado di riequilibrare tutto; non ho mai sentito una donna, nelle tante riunioni politiche che ho fatto, usare un linguaggio scurrile od offensivo, si deve ripartire dal rispetto, per noi stessi e per gli altri, queste devono essere le fondamenta di una buona politica. Le donne si devono districare tra famiglia, figli, genitori anziani, lavori domestici, la partecipazione attiva in politica diventa difficile e complicata. Quando mi sono resa conto che, se volevo migliorare le cose, dovevo impegnarmi in prima persona, mi sono messa in gioco, sapevo che, una parte della rappresentanza maschile non mi avrebbe fatto “sconti”, ma non li avrei fatti nemmeno io, né a loro né a me stessa. Ancora oggi, un uomo, nelle riunioni politiche, ha difficoltà ad accettare di essere contraddetto da una donna. Gli uomini, chiaramente non tutti, non sono sensibili alle tematiche che riguardano le donne, non faranno scelte politiche per migliorare la condizione delle donne in società, perché non vivono certe situazioni sulla loro pelle. Dobbiamo farlo noi, è inevitabile, costi quel che costi, anche dovessimo scardinare un sistema, creato dal genere maschile. Ma attenzione, le donne sono un valore aggiunto, in politica, se riescono a non ‘snaturarsi’, a non perdere quella identità al femminile che, molte volte, si trasforma in una mera imitazione dei comportamenti maschili. No alle donne che non dimostrano entusiasmo e capacità politica, che imitano gli uomini per compiacerli e ricoprire incarichi importanti in politica, si alle donne, che usano la loro empatia, competenza, sensibilità, intelligenza emotiva, senso materno per migliorare la politica e, di conseguenza, il proprio Paese.

Cosa consiglia a chi va a votare per le prossime regionali?

Posso solo dire, a chi va a votare, che il tempo che perderete ad informarvi sulle qualità, il buonsenso, le competenze, l’intelligenza emotiva dei candidati/e, il rapporto con il territorio, il lavoro svolto, in vista di elezioni future, sarà solo un investimento importante che determinerà ed influenzerà, positivamente, il presente ed il futuro, vostro e dei vostri figli/e. Rimango basita quando sento dire che i cambiamenti sono determinati da persone giovani o da chi non ha ricoperto ruoli importanti in politica: le competenze e le capacità non sono un valore prettamente esclusivo dei giovani, o di chi non ha mai fatto politica. L’esempio eclatante ce l’ha dato il Movimento Cinque Stelle: un Paese cresce e migliora se le varie generazione mettono in comune bisogni e soluzioni, la saggezza, il buonsenso; le capacità non sono una prerogativa dell’età anagrafica, come si può pensare una cosa del genere. Adesso l’elettorato ha avuto la possibilità di conoscere certe dinamiche politiche e sono sicura che sapranno riconoscere la ‘qualità’, quando la incontreranno.