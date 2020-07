Ricco calendario di eventi in The lands of Giacomo Puccini

Garfagnana



lunedì, 27 luglio 2020, 17:24

Un calendario ricco di eventi per The lands of Giacomo Puccini, ovvero Lucca e tutto il suo territorio, per vivere ogni giorno un'esperienza indimenticabile accanto alle le bellezze del capoluogo toscano, dai monti della Garfagnana, scendendo per la Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca per arrivare al mare della Versilia.

Il sito puccinilands.it aggiornato costantemente è lo strumento per vivere quotidianamente le esperienze e gli eventi che si svolgono sul territorio, con schede informative, date ed i riferimenti degli organizzatori, oltre a tantissimi contenuti culturali.

Il calendario estivo si conferma anche per il 2020 particolarmente ricco con eventi per tutti i gusti, segnaliamo gli appuntamenti principali:

Tutti i giorni - Puccini e la sua Lucca - Ogni sera, alle 19:00, interpreti e programmi diversi che mettono a confronto la musica di Puccini con quella degli altri grandi operisti italiani. Info: https://puccinielasualucca.com/

Fino al 1 agosto – Dillo in Sintesi – info: http://www.dilloinsintesi.it/

Fino al 2 agosto – Storie del Novecento in Toscana. Soffici, Viani, Rosai, Maccari, Marcucci, Venturi: dal ritorno all'ordine alla conquista del 'disordine', Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art, Lucca – info: https://www.luccamuseum.org/#

Fino al 8 agosto – Lucca Classica Festival - info: https://www.puccinilands.it/index.php

Luglio – agosto eventi a Teatro La Versiliana, Marina di Pietrasanta – info: https://versilianafestival.it/eventi/categoria/teatro-la-versiliana/

Luglio – agosto - GiglioLab Estate: laboratori, narrazioni e azioni teatrali per bambini e famiglie | Piazza del Giglio, Lucca – Info: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/gigliolab-estate/

luglio – agosto – Montecarlo Jazz&Wine - info: https://www.comune.montecarlo.lu.it/home/news-eventi/eventi/Anno-2020/Jazz-Wine-2020.html

agosto – BargaJazz – info: http://www.animajazz.eu/

agosto – settembre – Lucca Jazz donna – info: http://www.luccajazzdonna.it/

agosto – settembre – Festival economia e spiritualità – info: https://economiaespiritualita.it/

6 agosto – Cartolina pucciniana: Tosca | Piazza del Giglio, Lucca – Info: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/cartoline-pucciniane/

6 e 14 agosto – Festival Puccini– Tosca | Gran Teatro all'aperto Giacomo Puccini, Torre del Lago - info: puccinifestival.it

8 e 21 agosto - Festival Puccini – Madama Buterfly | Gran Teatro all'aperto Giacomo Puccini, Torre del Lago - info: puccinifestival.it

Dal 28 al 30 agosto– Lucca città di carta - info: http://luccacittadicarta.it/

3 settembre – Cartolina pucciniana: Tosca | Piazza del giglio, Lucca – Info: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/cartoline-pucciniane/