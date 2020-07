Riorganizzazione poste, i sindaci della Garfagnana: “Ripristinare servizi e orari ordinari”

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 3 luglio 2020, 15:43

In Toscana sono 10.267 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.832 (l’86% dei casi totali)

venerdì, 3 luglio 2020, 13:56

La lotta alla plastica e ai rifiuti sulle spiagge e nei mari comincia dai fiumi. Lo sanno bene i volontari delle tante associazioni che, anche lo scorso week-end, sono tornati ad impegnarsi sui corsi d’acqua del territorio, in attività di monitoraggio e di presidio e per raccogliere e rimuovere i rifiuti,...

venerdì, 3 luglio 2020, 12:27

“Caro sindaco, piantiamo tanti alberi insieme”. Il presidente del Consorzio Ridolfi scrive ai primi cittadini, e propone una collaborazione per il progetto “un albero per ogni nuovo bimbo” e per ottenere i 5milioni di euro messi a bando dalla Regione per nuove piantumazioni.

venerdì, 3 luglio 2020, 11:46

Segretari, militanti e sostenitori si sono impegnati ancora una volta per lanciare questa iniziativa in tutto il territorio provinciale: dalla Versilia a Lucca e alla piana, passando per la Garfagnana

venerdì, 3 luglio 2020, 11:25

Dopo la recente tornata elettorale, che ha definito le nuove sezioni di Confindustria Toscana Nord, anche il Gruppo dell'Imprenditoria Femminile dell'associazione ha proceduto alla designazione delle nuove referenti

venerdì, 3 luglio 2020, 09:39

Nella nottata la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta in Val Serenaia (nel comune di Minucciano) per soccorrere un escursionista infortunatosi lungo il sentiero 178, che da Orto di Donna porta alla Foce di Cardeto (1642m)