Ripartono le attività de "Il Sogno Onlus": locali completamente sanificati

martedì, 21 luglio 2020, 14:01

di lorenzo fiori

Purtroppo, causa Coronavirus, le attività dell'associazione "Il Sogno Onlus" sono state bloccate per diversi mesi ma, negli ultimi giorni, è ripartito il tutto a seguito della completa sanificazione effettuata dal gruppo Autieri Garfagnana (a cui l'intera organizzazione manda un enorme ringraziamento) e grazie al contributo donato dalla Banca Versilia Lunigiana Garfagnana. Tale importante donazione ha così permesso di acquistare i dispositivi utili per proteggere, da Covid-19, sia le dottoresse che i ragazzi.



Ricordiamo che "Il Sogno Onlus" svolge un encomiabile lavoro nel nostro territorio aiutando le persone diversamente abili, ed i loro familiari, offrendogli diverse tipologie di attività specifiche come i laboratori creativi, la musicoterapia, l'idrokinesiterapia, la psicomotricità, i laboratori linguistici, sensoriali e di autonomia ed i progetti estivi.