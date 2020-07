Garfagnana



Scivola lungo il sentiero al lago di Vagli: soccorso con Pegaso

domenica, 19 luglio 2020, 18:33

di andrea cosimini

Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, la stazione di Lucca del soccorso alpino è intervenuta a Vagli per soccorrere una persona scivolata lungo il sentiero che costeggia il lago, sulla sponda verso Careggine. L'uomo, originario di Castelnuovo Garfagnana, è caduto nell'attraversamento di una scarpata che taglia il sentiero, finendo a poca distanza dalla riva.



Gli amici che si trovavano con lui hanno allertato i soccorsi, intorno alle 15, e la squadra del soccorso alpino si è diretta sul posto. Avvisati anche i vigili del fuoco, per un eventuale intervento col gommone.



Le operazioni di soccorso non sono state facili. All'inizio, infatti, è stato complicato localizzare l'infortunato per la mancanza di segnale. Una barca poi lo ha avvistato dal lago, ma doveva spostarsi per più di un chilometro per poter comunicare con le squadre. Per i soccorritori, quindi, non è stato possibile, in un primo momento, conoscere bene le condizioni del paziente. Alla fine, però, la persona, rimasta sempre cosciente, è stata finalmente localizzata nel bosco e raggiunta dal medico, che ha riscontrato un forte trauma al bacino ed ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.



I tecnici del Sast hanno preparato il verricellamento a bordo dell'elisoccorso regionale Pegaso 1, giunto appositamente da Firenze. L'uomo, infine, è stato portato all'ospedale San Luca di Lucca.