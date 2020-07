Serchio delle Muse: festival 2021 nel ricordo del maestro Roni

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 30 luglio 2020, 18:45

Il commissario della Lega Salvini Premier Mediavalle e Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne della Lega, apprendono con soddisfazione la decisione dell’Unione dei Comuni Mediavalle di intervenire presso la Regione, per sollecitarla ad intervenire presso RFI

giovedì, 30 luglio 2020, 15:45

In Toscana sono 10.469 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 8.946 (l’85,5% dei casi totali)

giovedì, 30 luglio 2020, 10:02

Due serate artistiche e musicali sono state programmate venerdì 31 luglio a Vergemoli alle 20,30 nella chiesa di Sant’Antonio e sabato 1 agosto a Cascio di Molazzana alle 20,30 sulla terrazza panoramica

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:53

Fine settimana ricco di eventi in Garfagnana, a partire da giovedì 30 luglio con “Virtuosismi di tromba” (lezioni e concerti di musica presso il Rifugio Isera) a Corfino, che continuerà fino a domenica, e “Vivere Castelnuovo 2020”, con un incontro con Fabrizio Diolaiuti presso la ex pista di pattinaggio alle...

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:39

Il comune di Fabbriche di Vergemoli ha organizzato due incontri per la presentazione del libro "Storia di un ADRA", con proiezione di documenti sulla storia dei reparti speciali della Regia Aeronautica e dell'Aeronautica Militare dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:34

A Vergemoli il 31 luglio presso Chiesa Sant'Antonio e a Cascio il 1° agosto, presso Terrazza Panoramica, entrambi alle ore 20,30 sono previsti eventi culturali che uniscono letteratura e musica: concerti dell'Archibugio Ensemble che presentano Shakespeare in Music, musica e poesia nella corte di Elisabetta I