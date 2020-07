Garfagnana



"Shakespeare in Music": concerti a Vergemoli e Cascio

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:34

A Vergemoli il 31 luglio presso Chiesa Sant'Antonio e a Cascio il 1° agosto, presso Terrazza Panoramica, entrambi alle ore 20,30 sono previsti eventi culturali che uniscono letteratura e musica: concerti dell'Archibugio Ensemble che presentano Shakespeare in Music, musica e poesia nella corte di Elisabetta I.

Il prof. Jacques Mathieu, presidente del Centro Internazionale Cultura e Spiritualità Frà Benedetto, il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini e la cooperativa Dispensa Montana, il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, e l'ASR Cascio, hanno accolto con vivo entusiasmo questi eventi, anche come momento di augurio e di ritorno alla normalità. I musicisti, provenienti da varie esperienze musicali, presentano un repertorio rinascimentale basato sul broken consort, un insieme di strumenti appartenenti a famiglie diverse, in questo caso strumenti a fiato ( flauti a becco) e strumenti a pizzico ( liuto, arciliuto, tiorba). Le musiche sono di autori inglesi del primo '600, proprio gli anni in cui cominciò a brillare la stella di Shakespeare. Da qui nasce l'accostamento con la musica dello stesso periodo, impiegata tanto nel teatro shakespeariano che nella splendida Corte inglese. A. Holborne, T. Campion, J. Dowland sono compositori molto eseguiti ai quali l'ensemble affianca Tobias Hume, personaggio eccentrico, soldato di professione, ma anche violista da gamba e compositore geniale, che non manca di sorprendere gli ascoltatori. Si potranno ascoltare dal vivo Ugo Donato, che reciterà Sonetti di W. Shakespeare, Francesco Schiro all'arciliuto, Marco Banducci al liuto e alla chitarra barocca, Sofia Ferri alla tiorba e alla chitarra barocca, Gianluigi Nuccini ai flauti a becco ( sopranino, soprano, contralto e tenore). E' gradita la prenotazione per meglio gestire i protocolli di sicurezza sanitaria.



Per il concerto di Vergemoli contattare la cooperativa Dispensa Montana tel 349 3611757; per il concerto di Cascio contattare ASR Cascio, tel 339 8260093.