Si ferisce in cava a Vagli, è grave

lunedì, 27 luglio 2020, 19:26

La Direzione Toscana UDC, riunitasi nel sede regionale a Prato, ha approvato la costituzione di una lista unitaria con Forza Italia

lunedì, 27 luglio 2020, 17:24

Un calendario ricco di eventi per The lands of Giacomo Puccini, ovvero Lucca e tutto il suo territorio, per vivere ogni giorno un'esperienza indimenticabile accanto alle le bellezze del capoluogo toscano, dai monti della Garfagnana, scendendo per la Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca per arrivare al mare...

lunedì, 27 luglio 2020, 15:36

Cna Lucca esprime soddisfazione per la ripresa dei pagamenti da parte del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) a favore dei lavoratori delle imprese artigiane

lunedì, 27 luglio 2020, 14:50

Dalla rilevazione congiunturale condotta dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sul 2° trimestre 2020 emerge un quadro fosco, per quanto prevedibile: i mesi di lockdown hanno impattato pesantemente, così come hanno inciso e incidono tuttora la stasi dei mercati e l'incertezza sull'evoluzione della situazione sanitaria

lunedì, 27 luglio 2020, 12:41

Individuato un ulteriore cluster familiare di “Covid-19” a Lucca. Si tratta di un uomo italiano e di una donna albanese residenti a Lucca e di un figlio, minorenne, tutti risultati positivi al Coronavirus

lunedì, 27 luglio 2020, 10:44

La fase 3 del Coronavirus avviene in un’ estate ricca di proposte, dove l’associazione Mangia Trekking, impegnata nel progetto dei cammini tra i Parchi del mare, delle valli e delle montagne, sviluppato in collaborazione con gli enti parco, prosegue le proprie iniziative avanzando suggerimenti per trascorrere piacevoli giornate nella natura