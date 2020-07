Garfagnana



Sillano Giuncugnano entra nel progetto per fondi digital

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:01

Didattica Online e Smart Working sono solo due delle novità rese possibili dalla tecnologia con cui abbiamo dovuto tutti familiarizzare in questi mesi. L’accesso a internet e la digitalizzazione si sono rilevati molto di più che servizi accessori, ma veri e propri abilitatori dell’intero sistema Paese. Potersi innovare diventa quindi per tutti i Comuni italiani, anche i più piccoli, un’esigenza di primaria importanza per poter ripartire a pieno regime e meglio di prima. Ed è proprio per avere nuovi fondi per innovare che i cittadini di Sillano Giuncugnano, in provincia di Lucca, hanno spinto il comune nella top ten di EOLO Missione Comune, il progetto che prevede l’assegnazione di 1 milione di euro all’anno per tre anni in premi tech ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, per supportarne la digitalizzazione.

Da ora e per i prossimi quattro mesi, i cittadini e sostenitori potranno aiutare Sillano Giuncugnano ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro in premi tecnologici, adatti a supportare la trasformazione del comune in una piccola smart city: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie “Missioni social”.

Le missioni sono molte e diverse fra loro, possono variare dal pubblicare una foto della postazione di smart working al condividere la serie tv o il film che si sta guardando per intrattenimento. Ogni 15 giorni, ad inizio e metà mese, le missioni cambiano e ne vengono pubblicate di nuove.

I premi in palio nel progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, sono molti e molto diversi fra loro. Una volta passati quattro mesi dall’estrazione, ogni Comune potrà scegliere i premi che preferisce, in base ai punti che ha ottenuto grazie ai sostenitori: una connettività omaggio per 2 anni, webcam per la sicurezza, access point per connettere le aree del paese o soluzioni per l’istruzione e la municipalità. Tutti strumenti pensati per portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.

Oltre ai premi, per favorire la digitalizzazione dei territori a 360°, EOLO Missione Comune propone anche l’Academy dei Sindaci, una rete di condivisione online dedicata alla professione del Sindaco, dove è possibile condividere e consultare progetti di digitalizzazione dei piccoli comuni italiani.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/