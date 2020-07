Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Uniti Svoltiamo: "Raccolta firme, Giannini ci tenga fuori dai suoi affari"

giovedì, 9 luglio 2020, 18:07

Il movimento civico "Uniti Svoltiamo" ha raccolto le impressioni di alcuni cittadini del comune di Fabbriche di Vergemoli ed è intervenuto dopo l'annuncio del sindaco Michele Giannini.

"Dobbiamo apprendere dai social - afferma -, che “l'intera” amministrazione di Fabbriche di Vergemoli, avrebbe raccolto più di cento firme, aderendo ad una petizione di Fratelli d'Italia, per chiedere subito le elezioni. Così ha scritto il sindaco Giannini, nuovo autorevole esponente di FDI".

"In realtà - attacca - è un'operazione elettorale dove si fa a spallate con chi in FDI ci milita da anni e dove si va sperando in una candidatura alle regionali. Emerge però che si sia calato troppo nella parte; evidentemente l'anima nostalgica del nuovo partito, ha preso il sopravvento. Dispiace rovinargli la convinzione... Persino tra i componenti della sua maggioranza, ci sono dei grandi sostenitori del governo Conte. Si può tranquillamente dire che all'opposizione nessuno ha firmato la petizione di Fratelli d'Italia o che non è stata pubblicizzata l’iniziativa".

"Questa vicenda - conclude - rappresenta bene lo spirito con cui siamo amministrati, fa parte del declino in cui siamo stati trascinati".