Garfagnana



Vagli, magazzino della farmacia torna al comune

lunedì, 6 luglio 2020, 13:19

Sembra aver trovato una conclusione la controversia che si era aperta tra il comune di Vagli Sotto e un farmacista per l’occupazione di un immobile attiguo all’attività e utilizzato come magazzino della farmacia.



La controversia era sorta in quanto il farmacista sosteneva di essere pervenuto nella disponibilità dell’immobile a seguito di un contratto verbale di comodato gratuito stipulato con il comune di Vagli Sotto; mentre il comune aveva contestato la sussistenza di tale contratto e aveva fatto quindi ricorso al tribunale di Lucca per ritornare in possesso dell’immobile.



Con l’intenzione di porre fine alla lite pendente e prevenire la controversia, ancora non oggetto di un’azione giudiziale pendente, le due parti, difese dai propri avvocati, hanno alla fine convenuto che il proprietario della farmacia si obblighi a pagare al comune la somma di 887,70 euro a titolo di indennità di occupazione per il periodo che va dal 21 giugno 2019 al 31 luglio 2020 e rilasci al comune, libero da cose e persone, l’immobile entro il 31 luglio mediante la consegna di tutte le chiavi.