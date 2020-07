Week-end di eventi in Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 25 luglio 2020, 11:49

Mancano meno di due mesi alla data delle elezioni amministrative regionali ma le acque, ancora, sono decisamente quiete. Il tour dei candidati alla presidenza, a dire la verità, è partito mentre si lavora alacremente e sotto traccia alla definizione delle liste e dei relativi nominativi per le candidature a consigliere...

sabato, 25 luglio 2020, 08:11

La minoranza comunale di Fabbriche di Vergemoli, "Uniti Svoltiamo", attacca l’attuale amministrazione guidata dal primo cittadino, Michele Giannini

venerdì, 24 luglio 2020, 16:18

“Blitz” dell’onorevole Vittorio Zucconi questa mattina in Garfagnana per un sopralluogo alla Strada Regionale 445, salito recentemente agli onori (o meglio, disonori) della cronaca, con i ripetuti incidenti stradali

venerdì, 24 luglio 2020, 16:14

Da domenica 2 agosto a venerdì 7 settembre 2020, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà interventi di rinnovo del binario all'interno delle gallerie: Lupacino (lunga circa 7,5 chilometri) tra Minucciano e Piazza al Serchio, Ugliancaldo e Bibola

venerdì, 24 luglio 2020, 16:03

Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contanti sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico. Gli over 75 possono delegare al ritiro i Carabinieri

venerdì, 24 luglio 2020, 15:37

In Toscana sono 10.405 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,11% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 8.939 (l’85,9% dei casi totali)