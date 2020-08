A Castiglione una mostra fotografica che unisce il comune con Massarosa

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 26 agosto 2020, 18:17

Le Asl della Toscana dovranno attivare specifiche procedure per ricercare professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero dell’istruzione in vista dell’apertura dell’anno scolastico in tempo di Covid

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:47

Bella notizia per la nostra valle, ma soprattutto per il bel paese di Cascio, che grazie al progetto "Chiese aperte in Garfagnana" sarà presente essendo una tappa dell'antica via del Volto Santo e della via Matildica

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:48

In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:30

Scelto lo slogan, ovvero DifendiAmo Lucca, che poi verrà declinato nei territori della Piana, della Valle del Serchio, della Garfagnana e della Versilia

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:22

Il 1° settembre è la “Giornata per la custodia del creato” che, come ogni anno, la Caritas diocesana di Lucca celebra con la rassegna “Punto. A Capo” che comprende una serie di proposte attorno ai temi dell’ecologia integrale, tanto cara a Papa Francesco

mercoledì, 26 agosto 2020, 09:42

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ufficio postale di Molazzana, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete per i piccoli comuni della provincia di Lucca