Garfagnana



A Vagli Sotto la mostra "Mosaici"

sabato, 8 agosto 2020, 14:03

È un appuntamento da non perdere, l'inaugurazione della mostra "Mosaici" che si svolge nella Casa Abrami nel comune di Vagli di Sotto, lunedì 10 agosto alle ore 18.



La mostra, che sarà visitabile fino al 13 di settembre, presenta le opere realizzate durante il Corso di Mosaico condotto dal Prof. e artista Fabio Sciortino negli spazi dell'Apuana Marmi Vagli, azienda che sostiene l'iniziativa e che crede profondamente nell'imprenditoria femminile legata al settore lapideo come ambito di sviluppo economico di tutta l'area.Le allieve Elena Baisi, Natasha Balducci, Ambra Braccini, Ramona Braccini, Greta Cagnoni, Allegra Coltelli, Letizia Cecconi, Maila Trombi, Michela Maria Franchi, Mae Jocely Gavia e Veronica Mori hanno raggiunto eccellenti risultati tecnici e artistici e si preparano a riprendere il Corso a settembre con molte nuove prospettive.



Le opere musive rappresentano infatti una importante produzione del settore lapideo in cui l'abilità, la tecnica e la creatività femminile si esprimono al meglio e in vari settori, dal design, alla decorazione, all'arredamento, oltre agli interventi pubblici in cui esaltano il materiale e le pietre locali.La mostra "Mosaici" rimane aperta dal 10 agosto tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19. Un'apertura straordinaria è prevista martedì 1 settembre in occasione della Festa di San Regolo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, un'ottima occasione per ammirare anche la bellezza del paesaggio vaglino, fonte di ispirazione per le opere in mostra.



Il Corso di Mosaico riprenderà a settembre negli spazi dell'Apuana Marmi Vagli ed è aperto a tutti, per informazioni scrivere a: francaseverini1@virgilio.it fabio.sciortino@virgilio.it