Abbattute le barriere architettoniche dell’ufficio postale di Molazzana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:30

Scelto lo slogan, ovvero DifendiAmo Lucca, che poi verrà declinato nei territori della Piana, della Valle del Serchio, della Garfagnana e della Versilia

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:22

Il 1° settembre è la “Giornata per la custodia del creato” che, come ogni anno, la Caritas diocesana di Lucca celebra con la rassegna “Punto. A Capo” che comprende una serie di proposte attorno ai temi dell’ecologia integrale, tanto cara a Papa Francesco

martedì, 25 agosto 2020, 16:08

Nel consueto bollettino quotidiano la Asl ha comunicato un nuovo caso di Coronavirus nel comune di Fabbriche di Vergemoli. A tranquillizzare i cittadini però è subito intervenuto, con una nota stampa, il primo cittadino Michele Giannini

martedì, 25 agosto 2020, 15:49

In Toscana sono 11.253 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (14 identificati in corso di tracciamento e 20 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 25 agosto 2020, 15:44

Il commissario della Lega della provincia di Lucca, Andrea Recaldin, dichiara di aver presentato querela nei confronti del maestro Veronesi dopo quanto accaduto durante il comizio in piazza Campioni a Viareggio domenica 9 agosto

martedì, 25 agosto 2020, 10:06

Tania Franchini di Gallicano, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista "Italia Viva + Europa", è la prima firmataria del "Patto per le Donne"