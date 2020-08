Garfagnana



Adeguamento Villetta 2, Pioli e Mariani: "Soddisfazione per finanziamento"

domenica, 2 agosto 2020, 11:03

Grandissima soddisfazione del presidente della Conferenza zonale della Valle del Serchio Francesco Pioli e del sindaco di San Romano Raffaella Mariani per il finanziamento di 1.500.000 euro destinati all'adeguamento normativo e sismico del fabbricato denominato Villetta 2 inserito nel complesso socio sanitario della Asl presso Villetta.

"Abbiamo lavorato tutti assieme - spiegano - per ottenere dalla Giunta Regionale l'aiuto necessario a costruire il progetto ambizioso della istituzione di alloggi protetti destinati a cittadini con disabilità rimasti da soli. 'Il dopo di noi ' rimane un assillo per molte famiglie cui il sistema pubblico deve dare risposte. Ci impegneremo ora per realizzare non solo gli spazi fisici ma le condizioni per accogliere fino in fondo le esigenze delle famiglie in difficoltà, a partire dall'ascolto delle loro richieste".

"Il nostro ringraziamento sentito - affermano - va al Presidente Rossi ed a tutta la giunta oltre che alla direttrice della Asl Toscana Nord Dott.ssa Casani e alla Dott.ssa Brizzi che con il supporto del distretto Valle del Serchio e degli uffici Tecnici aziendali preposti hanno approvato il progetto esecutivo rendendolo finanziabile. Questa iniziativa ha raccolto la fondamentale adesione della Fondazione per la coesione sociale che con un cospicuo contributo di 400.000 euro contribuirà alla fattibilità del progetto. Al Presidente Castiglioni, al Presidente Bertocchini e alla Vice Pres Dott ssa Puliti va la nostra gratitudine non solo per le risorse destinate ma anche per la pazienza e la disponibilità esercitate nell'ultimo anno".

"Si completa una fondamentale offerta di servizi - concludono - che il nostro territorio potrà mettere a disposizione dei bisogni di molte famiglie".