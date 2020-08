Garfagnana



Alberto Veronesi, candidato Pd alle regionali: "Questione infrastrutture in Garfagnana è priorità"

giovedì, 27 agosto 2020, 12:09

"In questi giorni in cui sto correndo dalla Versilia all'Appennino Lucchese, ho ascoltato le problematiche che assillano le genti di queste valli". Esordisce così Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia. E continua "La questione delle infrastrutture pare essere una delle priorità - anche se rilanciate da tutti ad ogni tornata elettorale. Solo che, stavolta, va affrontata in un'ottica più vasta che tenga insieme ferro, gomma e fibra (banda larga per la connessione veloce a Internet)".

E inizia poi a scendere nel dettaglio parlando di strade e collegamenti, le stesse strade che sta percorrendo in queste lunghe giornate di campagna elettorale e le cui condizioni ha modo di vedere in prima persona: "In primo luogo, va completato il raddoppio della ferrovia che da Lucca porta a Firenze. I progetti son già finanziati e c'è da star in campana affinché la burocrazia non ne rallenti l'attuazione. Poi c'è la questione della variante da Ponte a Moriano ad Antraccoli. Lotto già finanziato, per cui c'è soltanto da accelerare l'apertura dei cantieri. Una variante che permetterà anche a Lucca di respirare meglio liberandola dal traffico pesante. Nella Valle del Serchio è necessario completare l'arteria a nord per renderla scorrevole fino ad Aulla, punto di innesto con l'autostrada per Parma e l' Emilia e la Lombardia. Qui va anche continuato il lavoro di rafforzamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla." Veronesi, infine, sembra aver chiaro il fatto che questi collegamenti siano un biglietto da visita anche e soprattutto per l'economia del turismo: "E' un'infrastruttura importante e rispondente ad un futuro turistico sempre più ecosostenibile".