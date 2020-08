Garfagnana



Alla ricerca del Graal: caccia al tesoro in alta Garfagnana

domenica, 23 agosto 2020, 15:37

Martedì 25 agosto, tra le ore 14.30 - 19.00

Partenza dal Palco nella Pineta (Villaggio Barilari - Passo dei Carpinelli, Via Don Pierotti) - Iscrizione gratuita.

Al GraalCultFest organizzato da Consuelo Barilari in Alta Garfagnana, la ricerca del Graal, si fa gioco in una Caccia al Tesoro animata dai personaggi della leggenda e dai costumi medioevali di Roberto Rebaudengo. In palio, l'arazzo del Graal appositamente creato per il Festival dall'artista Umberta Burroni.

"Nella letteratura la ricerca del Graal è solo una bella avventura cavalleresca, ma a livello allegorico essa è il racconto del processo che conduce alla conquista della sapienza. Ma si tratta di una ricerca infinita: il Graal resta ineffabile e insondabile, e tale ineffabilità permane il nucleo ultimo del suo mistero." [F. Cardini]

La ricerca del Graal è una sfida che l'uomo porta avanti dalla morte di Gesù. Ma la ricerca del Graal può anche essere un gioco in cui impegnare tutti noi stessi, un gioco che ci appassiona e ci fa tremare perché anche lì in fondo stiamo cercando la verità.

É un gioco emozionante che ci condurrà a scoprire luoghi antichi dell'Alta Garfagnana baciati dalla storia della Francigena, dei Templari e dei pellegrini in cammino per le crociate, ricchi di leggende.

Ci condurranno a giocare come in un reality storico/medievale i personaggi della leggenda del Graal, i Templari.

A simboleggiare il potere temporale e politico ci sarà il re di Francia Filippo il bello

A simboleggiare il potere del Clero che dichiarò la fine dei Templari associandosi con il re Filippo, ci sarà il Vescovo di Marigny

A simboleggiare la fine dell'ordine dei Templari il Gran priore dei templari il Gran Maestro Jaques de Molay

A simboleggiare la passione giovanile e la purezza della nascita dell'Ordine Ugo dei Pagani il primo cavaliere che a Gerusalemme nell'anno 1020 fondò i Templari.



Saranno formate 4 squadre di massimo 4 persone sotto i simboli dei 4 personaggi e il capitano di ciascuna squadra indosserà il costume del proprio personaggio che gli verrà fornito durante le tappe del percorso.

I costumi realizzati dallo scenografo Roberto Rebaudengo appartengono al film Templari Ultimo Atto prodotto da Schegge di Mediterraneo per RAI 2.

Dopo aver superato le diverse prove disseminate sul territorio del Graal la squadra vincitrice verrà premiata.

I Premi sono due:

1) Un'opera dell'artista Umberta Burroni, simbolo del GRAAL CULT FEST, uno splendido arazzo in tela e lana che raffigura il Graal in Alta Garfagnana con sullo sfondo la Chiesa Vecchia di Gorfigliano. Il vincitore avrà l'onore devolvere questo Premio all'istituzione che governa e rappresenta questo territorio, ovvero l'unione Comuni della Garfagnana. La donazione si svolgerà in presenza dell'artista, degli organizzatori e delle istituzioni nei giorni successivi.

2) Un soggiorno di 2 giorni per 4 persone in Alta Garfagnana al Passo Carpinelli presso il Villaggio Barilari (da consumare o regalare agli amici, entro luglio 2021).

"L'artista Umberta Burroni con vero sentimento e notevole manualità comunica un'arte altamente creativa dalla minuziosa elaborazione e dall'evidente sensibilità. Gli arazzi in pezzi di stoffa realizzati con tecnica astratta sviluppano una propria espressione visivo-contenutistica ricca di vivacità e di magistrale esecuzione. Le immagini si cristallizzano nella stoffa con un viaggio all'interno dell'Opera, per un racconto fatto di vita e di intima essenza paesaggistica. La ricerca dell'artista Umberta Burroni si serve dell'Armonia per operare di un contesto qualitativo intenso è mai statico. La sua arte, ricca di consistenza cromatica e di sapiente sintesi chiaroscurale fluisce in una dimensione armonica coerente e raffinata. L'impatto con la stoffa suggestiva ed espressiva sviluppa un processo artistico di evidente creazione. Dove la materia espressiva e vibrante crea effetti unici e personali. Le magie di stoffa parlano al fruitore di profonde emozioni e di sensazioni emotive uniche. Tessuto è anima del colore si muovono contemporaneamente in una visione inconfondibile di emozioni." [Monia Malipensa]

ISCRIZIONE GRATUITA

Le iscrizioni potranno avvenire fino alle ore 14 di martedì 25 agosto fino a un limite di 16 partecipanti, che saranno divisi in 4 gruppi di max 4 persone.

Il gioco avrà inizio con ritrovo presso il Palco nella Pineta Villaggio Barilari al Passo dei Carpinelli via Don Pierotti 18 alle ore 14,30 per la formazione delle squadre e inizio della caccia alle ore 15.00.

REGOLE DEL GIOCO

Le regole del gioco alla Pagina facebook: Graal Cult Festival

CONTATTI

Pagina facebook: Graal Cult Festival

Mail: scheggedimediterraneo@fastwebnet.it

0039-0106048277 sul posto 3474189359.

La Presidente e Gran Priore della Giuria che presiede e organizza la Caccia al Tesoro ALLA RICERCA DEL GRAAL, con insindacabile giudizio ê il Maestro Gran Priore Paola Ciuffardi.

Sito web www.eccellenzalfemminile.it