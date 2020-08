Garfagnana



Borsigliana, aperture straordinarie della chiesa

venerdì, 7 agosto 2020, 09:16

Puntare sulla valorizzazione delle eccellenze artistiche presenti nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borsigliana per ridare un po’ di vivacità all’ambiente sociale del paese dopo il periodo di emergenza sanitaria che ha bloccato per diversi mesi le iniziative, anche se di piccole dimensioni, dell’associazione Civitas Borsigliana Odv.

E’ quanto si è proposto un gruppo di volontari del dinamico paese in comune di Piazza al Serchio che ogni domenica pomeriggio di agosto, dalle 15 alle 19, assicura l’apertura della chiesa per accogliere turisti e visitatori.

Anche la scomparsa del parroco don Vinicio Pedri, nel febbraio scorso, aveva ulteriormente ridimensionato la vita di paese, in particolar modo la domenica venendo a mancare la celebrazione della Messa. Oggi, con la fase tre dell’emergenza covid-19 e la nomina del nuovo parroco don Michel Murenzi si intravede uno spiraglio di sereno ed ecco l’opera del volontariato a fare da traino.

Tutte le domeniche pomeriggio di agosto, dunque, dalle 15 alle 19, i visitatori potranno andare a Borsigliana, come già domenica scorsa, e trovare aperta la chiesa, ovviamente dopo aver messo in atto tutte le precauzioni richieste dalle norme vigenti, dall’uso della mascherina alla igienizzazionedelle mani, al distanziamento sociale.

I visitatori troveranno anche una brochure storico-artistica che illustra la chiesa e le sue opere artistiche.

Il 9 agosto e poi per le restanti domeniche del mese, insieme a sabato 15, si ripeterà l’apertura straordinaria della chiesa per tutti gli interessati a visitare questo splendido monumento artistico-religioso che conserva diverse opere di pregevole fattura, a cominciare dal trittico quattrocentesco di Pietro da Talada, il Coro ligneo, un grazioso Ciborio ligneo del ‘600, il Fonte battesimale, il trittico cinquecentesco nella controfacciata e tre altari in legno del ‘600-‘700, il maggiore e quelli della Madonna delle Grazie e della Madonna del Rosario. Infine, sulla destra entrando, dentro una nicchia, una statua in legno dipinto della Madonna Addolorata del XIX secolo, vestita con stoffe ottocentesche (vestito di nozze originale di Clementina Accorsini Chiari). All’esterno, sulla facciata, un antico architrave in pietra serena. All’ormai piccolo, ma millenario paese di Borsigliana, ci si arriva attraverso la provinciale Piazza al Serchio-Sillano, con due bivi, sempre a destra, dopo 3 e 5 km da Piazza al Serchio, rispettivamente per Livignano-Borsigliana e Vergnano- Borsigliana.