Cade durante l'arrampicata, ferito un uomo

sabato, 1 agosto 2020, 19:48

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano ha presentato una mozione sulle criticità provocate dal transito dei camion all’interno dei paesi del comune

sabato, 1 agosto 2020, 18:41

Guerra fratricida all'interno del Pd toscano in vista delle elezioni. Gli amministratori e il gruppo dirigente dell'Area Zingaretti del Partito Democratico di Lucca alzano la voce dopo il "niet" alla candidatura di Marco Remaschi

sabato, 1 agosto 2020, 13:28

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello

sabato, 1 agosto 2020, 13:07

Oggi pomeriggio una escursionista, Annamaria Mose, 64 anni, facente parte di una comitiva originaria di La Spezia, ha perso tragicamente la vita dopo essere precipitata dalla cresta nord-ovest sul monte Fiocca. Video

sabato, 1 agosto 2020, 11:33

Incidente a Vagli, il referente della Feneal Uil, Daniele Giuseppe Marsili: "Riportiamo la pace. Non si può augurare che crollino tutte le cave con i lavoratori dentro"

sabato, 1 agosto 2020, 11:07

Per quanto riguarda la Valle del Serchio, due sono gli interventi finanziati: l'adeguamento Villetta 2 San Romano in Garfagnana per alloggi protetti (per un totale di 1.589.201,75 € di investimento) e il nuovo distretto di Castelnuovo Garfagnana (totale investimento 2.400.000,00 €)