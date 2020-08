Garfagnana



Cascio: una tappa lungo l'antica via del Volto Santo

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:47

di lorenzo fiori

Bella notizia per la nostra valle, ma soprattutto per il bel paese di Cascio, che grazie al progetto "Chiese aperte in Garfagnana" sarà presente essendo una tappa dell'antica via del Volto Santo e della via Matildica.



La serata è stata programmata per venerdì 28 agosto, alle ore 21.00, dove verranno illustrati tali percorsi storici (proiettando inoltre immagini e cartografie del cammino). Nell'evento interverranno Pietro Luigi Biagioni, il Vescovo di Lucca Paolo Giulietti, il presidente Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi ed infine il parroco Fra Benedetto Mathieu.



Saranno adottate tutte le misure di sicurezza per l'emergenza Coronavirus.