Cinema al rifugio: proiezione e degustazione ad alta quota

domenica, 2 agosto 2020, 16:33

Altro cluster di Covid-19 a Porcari non collegato all’altro già presente nello stesso comune (formato da due fratelli sugli 80 anni e dalla loro badante di nazionalità rumena)

domenica, 2 agosto 2020, 16:30

Le esequie per don Alfonso Verdigi, che il 6 agosto prossimo avrebbe compiuto 92 anni, saranno celebrate domani, lunedì 3 agosto, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Vagli Sopra, la frazione delle sue origini, dove vivono ancora i suoi familiari

domenica, 2 agosto 2020, 13:53

Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto

domenica, 2 agosto 2020, 11:03

Grandissima soddisfazione del presidente della Conferenza zonale della Valle del Serchio Francesco Pioli e del sindaco di San Romano Raffaella Mariani per il finanziamento di 1.500.000 euro destinati all'adeguamento normativo e sismico del fabbricato denominato Villetta 2 inserito nel complesso socio sanitario della Asl presso Villetta

sabato, 1 agosto 2020, 19:48

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano ha presentato una mozione sulle criticità provocate dal transito dei camion all’interno dei paesi del comune

sabato, 1 agosto 2020, 18:41

Guerra fratricida all'interno del Pd toscano in vista delle elezioni. Gli amministratori e il gruppo dirigente dell'Area Zingaretti del Partito Democratico di Lucca alzano la voce dopo il "niet" alla candidatura di Marco Remaschi