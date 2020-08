Confartigianato: contributo a fondo perduto per aziende

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 10 agosto 2020, 19:08

Venticinque fiammanti Ferrari più sei auto d’epoca hanno sfrecciato ieri in Garfagnana per ritrovarsi nel nome e nel ricordo della cara Renata Lucchesi, compianta moglie di uno degli organizzatori dell’evento

lunedì, 10 agosto 2020, 14:42

In Toscana sono 10.652 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 10 agosto 2020, 12:12

Ci sarà anche Simone Simonini, coordinatore provinciale di "Cambiamo! Con Toti", per la corsa alla conquista della Toscana il 20 e 21 settembre

domenica, 9 agosto 2020, 14:26

I casi rilevati nella provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti

sabato, 8 agosto 2020, 16:53

Appuntamento domenica 9 agosto, a San Romano in Garfagnana, in piazza Pelliccioni, alle ore 21, con la presentazione del libro del professor Dino Magistrelli ”I.M.I. N. 66484. Diciotto mesi sulle sponde del Reno. Dalla Divisione Cuneense allo Stalag XII A”, edito da Tralerighe Libri di Andrea Giannasi

sabato, 8 agosto 2020, 14:03

È un appuntamento da non perdere, l'inaugurazione della mostra "Mosaici" che si svolge nella Casa Abrami nel comune di Vagli di Sotto, lunedì 10 agosto alle ore 18