Garfagnana



Coronavirus, nuovo caso a San Romano

sabato, 29 agosto 2020, 10:42

Un nuovo caso di contagio da Covid-19 nel comune di San Romano in Garfagnana. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Raffaella Mariani con l’amministrazione comunale.

“Si tratta – spiega il sindaco - di una persona domiciliata nel nostro comune alla quale si stanno prestando tutte le cure più appropriate. Nel rispetto delle disposizioni vigenti l’Azienda Asl ha comunicato il risultato del test e provveduto alla verifica dei contatti della persona risultata positiva con congiunti e amici”.



“L’amministrazione – afferma - augura a nome di tutta la comunità una pronta guarigione ed una ripresa rapida alla persona contagiata. Siamo a disposizione per ogni necessità e provvederemo a collaborare con l’azienda sanitaria per le azioni di protezione e prevenzione previste”.



“L’attenzione e la cautela rispetto ai rischi di contagio – sottolinea Mariani - devono essere responsabilità di tutti e in questo senso raccomandiamo massima attenzione e prudenza oltre che rispetto delle regole basilari: distanziamento fisico, utilizzo delle mascherine e fondamentali norme igieniche. Inevitabilmente al termine del periodo di maggiore mobilità turistica e prima della ripresa delle attività ordinarie in particolare dei servizi scolastici, dovremo applicare il massimo della cautela e delle misure di prevenzione per evitare la diffusione pericolosa dei contagi”.

“Ribadiamo incessantemente – aggiunge - la necessità di mantenere comportamenti responsabili, sottovalutazioni e imprudenze potrebbero essere causa di rischio grave per molti anziani, ammalati e nostri congiunti. La collaborazione, la vigilanza sui comportamenti e l’osservanza delle regole sono principi che devono valere per tutti indistintamente e non riguardano esclusivamente coloro che rientrano dai Paesi Stranieri ma tutta la popolazione anche chi ci sta più vicino. La mobilità delle persone mette tutti a rischio e può produrre, se esercitata senza rispetto delle regole, nuovi durissimi sacrifici”.

“Nel richiedere l’esercizio della piena responsabilità nei confronti dell’intera comunità – conclude - siamo certi della vostra collaborazione”.