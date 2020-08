Coronavirus, un positivo di Fabbriche di Vergemoli. Giannini: "Non abita più nel comune da un anno"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 25 agosto 2020, 15:49

In Toscana sono 11.253 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (14 identificati in corso di tracciamento e 20 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 25 agosto 2020, 15:44

Il commissario della Lega della provincia di Lucca, Andrea Recaldin, dichiara di aver presentato querela nei confronti del maestro Veronesi dopo quanto accaduto durante il comizio in piazza Campioni a Viareggio domenica 9 agosto

martedì, 25 agosto 2020, 10:06

Tania Franchini di Gallicano, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista "Italia Viva + Europa", è la prima firmataria del "Patto per le Donne"

martedì, 25 agosto 2020, 09:54

Nuovi punti luci a Fabbriche di Vergemoli per un investimento di oltre 50 mila euro. I punti luce saranno messi a Fabbriche di Vallico e nelle Località Panicaia, Colle, Tinello, Campaccio, Lezza, Vetriceto e Crocette

martedì, 25 agosto 2020, 08:19

Sport e disabilità soprattutto giovanile, sono per il Panathlon International Club Garfagnana punti cardinali che sempre hanno guidato la propria azione e il proprio impegno sociale, il tutto all’insegna del sano divertimento

lunedì, 24 agosto 2020, 19:46

Appuntamento da non perdere giovedì 27 agosto, alle 18, a Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano. Simone Pacini presenterà il suo libro "Il teatro sulla Francigena", diario di bordo di un progetto di teatro itinerante, all'interno del festival rivelazione di questa estate garfagnina: il Graal Cult Fest