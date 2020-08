Garfagnana : minucciano



Criticità per traffico camion, minoranza presenta mozione

sabato, 1 agosto 2020, 19:48

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano ha presentato una mozione sulle criticità provocate dal transito dei camion all’interno dei paesi del comune.



"I camion che assicurano la logistica di trasporto dei materiali lavorati e prodotti dalla MI. GRA Srl - esordisce l'opposizione -, continuano a provocare la preoccupante pressione ambientale già registrata e segnalata, durante gli anni trascorsi, sia sulle strade di trasferimento sia nell’attraversamento dei centri abitati, in particolare quello di Minucciano".



"Le criticità ulteriormente rilevate - continua -, in un contesto ambientale che dovrebbe essere naturalmente e principalmente vocato all’ammirazione e contemplazione delle sue bellezze, già puntualizzate nella interrogazione urgente, del 20 agosto 2019, del gruppo consiliare di minoranza correlata dalla petizione popolare del 11/07/2019 sottoscritta da 39 abitanti del borgo di Minucciano, sono: - inquinamento da polveri di marmo con sversamento delle stesse, diffuso un pò ovunque, con formazione anche di accumuli, in particolare in corrispondenza di curve, decisamente pericolosi giacché comportano una minore tenuta degli pneumatici specialmente dei motocicli; - inquinamento acustico; - vibrazioni degli edifici ubicati nelle adiacenze delle strade interessate; - limite di velocità, 30 Km/h, sistematicamente violato".



"Il sindaco di Minucciano a settembre 2019 - afferma il gruppo -, con risposta alle argomentazioni esposte dal gruppo di minoranza nella pertinente seduta consiliare, rappresentò, di aver tenuto nei primi giorni di giugno 2019, una riunione con presidente ed amministratore delegato di MI.GRA. srl, chiedendo attenzione circa la pulizia dei mezzi e il mantenimento di velocità moderate ed anche che periodicamente l’amministrazione comunale, effettua direttamente alcune verifiche, monitorando costantemente la situazione anche con l’ausilio del corpo di polizia municipale. Rilevando, attualmente, condizioni di aggravamento delle problematiche preesistenti ciò significa che le indicazioni/sollecitazioni che il sindaco aveva fatto, non sono state recepite dai destinatari delle stesse e tanto meno messe in atto. Suddette criticità causano aumentati disagi fisici e psicologici, specialmente durante l’intero arco della stagione estiva caratterizzata anche da un sensibile incremento del traffico automotoveicolare più ulteriore inaridimento dei rapporti sempre più labili con la P.A. ed in particolare col primo cittadino considerato troppo attento e impegnato a traguardare ambiziosi personali obiettivi politici piuttosto che a risolvere i quotidiani reali bisogni della sua comunità".



"Alla luce di quanto sin qui espresso - conclude -, ravvisando l’assoluta necessità di tutelare la salute pubblica, il gruppo consiliare di minoranza ha chiesto ed ottenuto dal sindaco e dalla giunta con votazione favorevole della mozione de quo, la necessità di intervenire ancora su MI. GRA. affinché assicuri continuamente la pulizia dei camion prima che intraprendano il 2 loro viaggio di trasferimento, sollecitare nuovamente la polizia municipale a svolgere un’appropriata e ripetuta attività di vigilanza e controllo sullo specifico traffico dei camion e di informare i Carabinieri Forestali e la ASL per le verifiche, di rispettiva specifica competenza, sui livelli delle persistenti dannose forme d’inquinamento registrate".