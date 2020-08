Garfagnana



Cultura: oltre 600 mila euro di risorse per il territorio del GAL MontagnAppennino

giovedì, 27 agosto 2020, 10:19

Il “bando cultura” del GAL MontagnAppennino, chiuso a giugno, ha riscontrato un’ampia partecipazione. Rivolto ad enti e associazioni, con una dotazione di 600.000 euro aumentata dalle risorse messe a disposizione dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Pistoia, si pone come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e la tutela dei siti di pregio storico e architettonico. Inoltre, mira alla conservazione del patrimonio immateriale quale la musica, il folklore e il patrimonio etnoantropologico e al finanziamento di eventi artistici o culturali, spettacoli, festival e mostre che rientrino in un progetto strutturato.



Sono state presentate 33 domande ben distribuite sia dal punto di vista territoriale che per tipologia. Le associazioni sono soggetti nuovi tra i beneficiari dei finanziamenti LEADER (PSR 2014/2020) e probabilmente sono anche quelli che si sono scontrati più duramente con le difficoltà strutturali legate alle procedure di partecipazione. Questa criticità è una spinta per lavorare a strumenti e meccanismi innovativi che permettano a tutte le componenti delle comunità rurali di fruire delle opportunità di finanziamento innescando processi partecipativi di rigenerazione dei luoghi.



L’attività di animazione è stata svolta nel periodo di emergenza Covid e, nonostante la modalità online, ha raggiunto oltre 50 realtà culturali tra enti e associazioni. Tale dato esprime una vitalità culturale del territorio, un valore aggiunto umano e relazionale alla ricchezza di emergenze storico culturali. Un’idea dinamica di cultura, che non si focalizza in un museo del passato ma intreccia usi, saperi e tradizioni con la forza dell’associazionismo e più in generale con la rete di relazioni umane che ri-definiscono l’identità culturale come continua contaminazione.



La graduatoria provvisoria, pubblicata sul BURT n° 31 PARTE III del 29 luglio 2020 è lo step iniziale del processo istruttorio, che confermerà o ricollocherà le domande a seguito della verifica sui punteggi autodichiarati in fase di presentazione della domanda.



Per maggiori informazioni e contatti:



gal@montagnappennino.it



0583 88346



www.montagnappennino.it