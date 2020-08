Garfagnana



Dal Pd a Italia Viva. Tania Franchini: "Il mio è un ritorno a casa"

sabato, 22 agosto 2020, 10:38

di daniele venturini

Tania Franchini, di Gallicano, ha deciso di lasciare il Pd e di candidarsi alle prossime elezioni regionali con la lista "Italia Viva + Europa". La Gazzetta del Serchio l'ha raggiunta per capire i motivi delle sue dimissioni e la scelta di rimettersi subito in gioco con un altro partito.



Signora Franchini, ci spiega i motivi che l'hanno portata alle dimissioni dal Pd?

“Io sono una sportiva ed il fair play non lo ritengo un valore da seguire solo nel campo da tennis, ma uno stile di vita e se in un gruppo non c’è rispetto nemmeno per il proprio compagno di squadra, figuriamoci per tutto il resto ed io non posso far finta di niente e continuare un percorso che, a questo punto, mi crea solo disagio e a cui non credo più”.



Ci racconti



“Negli ultimi mesi ero diventata, anche, responsabile della pagina fb del Pd territoriale ed ero entrata a far parte dello staff comunicazione del Pd regionale, perché sulla comunicazione, il Pd, presenta debolezze rilevanti ed avevo dato la mia disponibilità per sopperire a questa mancanza. Tutto fatto con passione e senza compensi e non lo dico per prendere gli applausi come hanno fatto i grillini, se mi impegno in qualcosa in cui credo, non mi risparmio mai. Ma per coerenza e rispetto verso me stessa, sono, anche, libera di mettere la parola fine a qualcosa che non mi entusiasma più, che non coincide più con quei valori ed ideali che sono essenziali per me, che fanno parte del mio dna”.



Qual è situazione all’interno del partito da poco lasciato?



“Alcuni componenti della segreteria territoriale, in questi giorni, hanno inviato un documento ai garanti dello statuto Pd degli organi regionali e nazionali per chiedere spiegazioni su alcuni procedimenti e comportamenti utilizzati, da alcune persone, nel percorso che ci ha portato alle candidature per il consiglio regionale, chiarimenti che il segretario territoriale Pd, nonchè candidato consigliere regionale, Mario Puppa dovrà riferire nella segreteria territoriale. E’ suo dovere. Lo deve fare per chi è rimasto, perchè hanno diritto ad un confronto chiarificatore, con il proprio segretario”.

Ci può far capire perché il Pd non ha voluto candidare Marco Remaschi alle regionali?

“Nemmeno io lo comprendo, figuriamoci se lo posso spiegare agli altri e si ritorna alla prima domanda: dopo che i garanti dello statuto Pd nazionale avevano concesso la deroga a Remaschi, quindi candidabile, nella direzione del Pd regionale è accaduto qualcosa di incomprensibile, o per lo meno, incomprensibile a noi ingenui, probabilmente, molto chiaro ad altri”.

Perché dopo pochi giorni dalle sue dimissioni, ha accettato la candidatura alle regionali, nella lista di Italia Viva?

“Alcuni mesi fa Alberto Baccini, coordinatore lucchese di Italia Viva, mi aveva contattata per propormi una candidatura nella loro lista: ci conosciamo da tanti anni perché militavamo nello stesso partito, il Pd, poi abbiamo fatto scelte diverse, ma la stima e l’affetto reciproco, tra persone leali e di buonsenso, non è mai venuto meno. Ma io avevo scelto di supportare i nostri candidati/e alle elezioni regionali. Come al solito, metto sempre da parte me stessa, i miei interessi, per gli altri; con il ritiro dalla corsa alla regione di Marco Remaschi, avevo deciso che, anche, il mio percorso nel Pd era terminato, per i motivi sopra citati, senza pensare al dopo, anzi, non ci sarebbe stato un dopo. Poi Baccini mi ha chiamata, mi ha detto che sarebbe stato un errore mollare tutto, che avevo ancora tanto da dare e da fare e così ho avuto poche ore, dalla chiusura delle liste, per decidere se accettare o meno la proposta di Italia Viva: il tempo di fare qualche telefonata e mandare qualche messaggio alle persone a me più care, per consigliarmi sul da farsi e così ho accettato, perché non mi tiro mai indietro quando c’è da mettersi a disposizione di una comunità, della gente e questo mi è stato proposto, cioè di poter aspirare ad uno strumento più incisivo, il consiglio regionale, per portare avanti le mie idee ed i miei progetti per il rilancio turistico della provincia di Lucca”.

Lei è sempre stata una sostenitrice di Matteo Renzi, quando era segretario del Pd: questo ha pesato nella sua decisione di accettare la candidatura?

“Posso affermare, a questo punto, che il problema nel Pd non era certo Renzi. Il mio è un ritorno a casa. La politica non mi ha mai entusiasmata, sono sempre stata di centro sinistra, ma come potevano persone come Bersani o d’Alema avvicinarmi alla politica? Renzi ci è riuscito e quindi ho preso consapevolezza che la politica o la fai o la subisci, come dice un mio caro amico, ed ho smesso di stare alla finestra. Con Renzi ho finalmente visto un’accelerazione di quelle dinamiche che, per la prima volta, rimettevano in moto qualcosa di obsoleto, di stantio, di ammuffito, come la politica. Non ho la verità in tasca, ma una riflessione va fatta, cos’è successo, quando gli italiani hanno deciso di mandare a casa Renzi? Ognuno tragga le proprie conclusioni, ma è un ‘dopo’ triste, soprattutto se pensiamo che gli italiani/e hanno messo in mano un Paese alla lega ed ai cinque stelle, tornando ad immobilizzare un Paese. Non era meglio farci guidare da un leader preparato e competente, anche se, come lo definivano, antipatico? Bisognerebbe sempre mettere sul piatto della bilancia la storia ed il lavoro di una persona, non i singoli episodi, solo allora, si possono trarre conclusioni o formulare giudizi, troppo facile liquidare le persone con una battuta sulla sua simpatia od antipatia. E non è che dopo Renzi ci siamo ritrovati a farci delle grandi risate: se volevamo un presidente del consiglio simpatico, potevamo metterci Pieraccioni, allora avrebbe avuto più senso quella scelta”.



Cosa rappresenta quindi la sua candidatura?



“Adesso, la mia candidatura, rappresenta un’alternativa alla Lega, ai Cinque Stelle ed al Pd e vi assicuro che non è per niente semplice sfidare i grandi partiti politici, sono un moscerino contro giganti, ma le donne sono abituate, ogni giorno, a sfide ben più difficili”.