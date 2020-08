Garfagnana



Discoteche chiuse e mascherine dopo le 18: la parola ai giovani

giovedì, 20 agosto 2020, 08:20

di viola pieroni

A distanza di quattro giorni dall’ordinanza firmata dal ministro della salute Speranza, che ha dato uno stop, forse definitivo, alla movida per questo 2020, La Gazzetta del Serchio ha interpellato alcuni giovani della Valle per sentire la loro opinione sulle scelte del governo e degli organi regionali in merito alla chiusura delle discoteche e all'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6.

Le posizioni emerse sono le più disparate: tra chi crede che le discoteche non sarebbero mai dovute riaprire e chi sperava in una decisione meno stringente, almeno per il momento.

Schierato tra i primi troviamo Giacomo Lazzarini, 22enne di Barga, che afferma: “La mia opinione, da frequentatore occasionale di discoteche, è che non sarebbero mai dovute riaprire. Invece, dopo appena un mese dalla fine della quarantena, sono state riaperte. Sinceramente, sono contento le abbiano chiuse. Siamo incapaci di seguire semplici regole, e non parlo solo dei giovani ma anche (e spesso soprattutto) dei più grandi".

A fargli eco è Davide Salotti, 18enne di San Romano di Garfagnana, che sottolinea: “Lo scorso anno frequentavo molto le discoteche, ma quest'anno, con l’avvento del Covid, ci sono andato solo una volta, smettendo perché era evidente come fosse difficile mantenere le misure anti-Covid: per questo, secondo me, le discoteche non andavano neppure aperte. Inoltre, sempre parlando dell'ordinanza, mi sembra un controsenso usare la mascherina solo dalle 18 alle 6. Il Covid gira sempre, non a fasce orarie".

Tema mascherine che sembra però dividere come si evince dalla risposta di Silvia Piagentini, ragazza di 20 anni di Castelnuovo prossima a entrare all’università, che dichiara: “Io invece capisco il discorso delle mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6, perché si presume che siano i giovani a ritrovarsi più spesso in quegli orari e ora come ora rappresentano il principale mezzo di contagio.” E sul tema discoteche spiega: “A seguito della quarantena mi mancava molto l’atmosfera della discoteca, avevo proprio voglia di tornare a ballare: purtroppo mi sono subito ricreduta, perchè non percepivo la sicurezza di cui si parlava".

Virginia Vannini, 20 anni, studentessa di Barga, crede che ormai il danno sia stato fatto: “Prima del Covid era oramai abitudine uscire nel week-end per andare a ballare e ritrovarsi con gli amici, ma una volta che è scoppiata l’emergenza sanitaria è nata una certa paura che mi ha fin da subito preoccupata. Cercavo di evitare posti affollati come le discoteche, e, quando la situazione è migliorata, la voglia di tornare a ballare è stata tanta: ho scelto quindi, con le giuste precauzioni, di tornare in discoteca, sebbene mi sembrasse che non tutti si stesse rispettando correttamente le regole imposte. Quando, qualche giorno fa, sono venuta a sapere che in zona erano stati trovati nuovi casi, mi sono molto preoccupata e mi sono subito impegnata per stare il più attenta possibile quando uscivo, e anche con la nuova ordinanza la mia preoccupazione non è calata. I casi sono comunque in aumento, e chiudere i locali dopo Ferragosto per me è stato inutile: avrebbero dovuto rafforzare i controlli già da prima, magari facendo più attenzione per far rispettare alle persone tutte le norme di sicurezza. Dovevano pensarci un po’ prima".

Alessio Ceccherelli, che di anni ne ha 28, abita a Bagni di Lucca e lavora in cartiera. Ha sempre frequentato assiduamente le discoteche, sia da cliente che da barman: “Dopo la nascita di mio figlio - specifica -, mi sono separato da quell'ambiente, ma mi è sempre piaciuto molto. Ora come ora sono d’accordo sulla chiusura, che è stata molto probabilmente dovuta alle difficoltà di moltissimi gestori in Italia di far rispettare due regole basilari quali distanziamento sociale e mascherina lì dove il primo non fosse stato possibile. Dai video che ho visto sui social, ma anche dai racconti dei miei coetanei, ho capito che dare alle discoteche la possibilità di riaprire fosse giustissimo, ma lo è anche ora richiuderle visto che sono diventate dei potenziali veicoli di contagio". E sui tamponi: "E' ovvio che fosse necessario sin da subito fare i tamponi a chi tornava dall’estero, soprattutto ai giovani che vanno in vacanza in posti come la Croazia, Malta e Mykonos. Dobbiamo ammettere che, con tutta probabilità, siamo stati proprio noi a portare il virus là, una volta riaperte le frontiere".

Opinione ripresa anche da Idea Pieroni, atleta e studente 17enne di Filecchio, che sostiene: “Se avessero fatto da subito i tamponi a chi tornava da un viaggio, e soprattutto se le persone avessero aspettato di sapere i risultati, si sarebbero potuti permettere di tenere aperte le discoteche. Invece, sia per un motivo o l'altro, siamo stati noi stessi a far in modo che chiudessero. Io non sono una grande frequentatrice, ma se fossero rimaste aperte, magari con più restrizioni, forse sarebbe stato meglio per tutti.”

In contrasto invece la risposta di Elisa Boggi, studente di osteopatia a Firenze, che fa parte di quella fetta di ragazzi che, sebbene amante delle discoteche, ha scelto di non tornare a frequentare luoghi affollati: “Dopo aver vissuto il lockdown, volevo tornare a divertirmi, ma, per senso comune e per i miei parenti più anziani, sebbene la gente facesse finta non ci fosse più, ho preferito stare attenta. Era un “non mi diverto ora per farlo in futuro”, quindi ho sempre cercato di evitare assembramenti e tenere la mascherina, anche nei pub. Non ho frequentato le discoteche anche perché erano state date direttive che, a mio avviso, non venivano rispettate da tutti. In conclusione, ritengo che non dovevano proprio essere riaperte, o almeno avrebbero potuto se lo avessero fatto come era stato stabilito inizialmente. È vero anche che siamo giovani e la discoteca è un diavolo tentatore, ma un aumento dei casi non è stato solo colpa di questo; è dovuto anche agli adulti che si atteggiano come se tutto questo non esista, e che già da un po’ non rispettano più le regole. Anche il fatto delle mascherine dalle 18 alle 6, posso capirlo: dove stiamo noi, ma anche, per esempio, dove sto io a Firenze, è inutile mettere l’obbligo solo la sera perché c’è inevitabilmente tanta gente a tutte le ore, e se mi devo spostare non mi sento sicura perché quasi nessuno la porta".