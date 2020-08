Garfagnana



Due giornate di studi storici su Matilde di Canossa e la Valle del Serchio

venerdì, 28 agosto 2020, 14:12

Due giornate di studi storici quasi gemelle su Matilde di Canossa e i suoi legami con la Valle del Serchio e la Val di Lima stanno per prendere il via a Pieve Fosciana e Bagni di Lucca, nell'ambito dell'iniziativa culturale "Toscana Matildica" per il 2020. Domani, sabato 29 agosto, alle ore 16, presso il Convento di S.Anna di Pieve Fosciana, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Francesco Angelini e di Ilaria Vietina, Assessora alla continuità della memoria storica del Comune di Lucca, seguiranno le relazioni di Paola Foschi sul controllo viario appenninico dell'abbazia di Frassinoro, di Ilaria Sabbatini sui beni del fe udatario di Matilde, Pagano da Corsena, nell'alta Valle del Serchio e di Lucia Giovannetti su Pieve Fosciana nel sistema stradale nella Garfagnana medievale.



Al termine del convegno si potrà partecipare all'escursione sul tratto della via Matildica recentemente ripristinata fra Pieve e Castiglione (prenotazione obbligatoria: 339-3738895).



Il 6 settembre, presso la chiesa di Corsena, a Bagni di Lucca, dopo i saluti istituzionali del sindaco Paolo Michelini e dell'Assessora Ilaria Vietina, Renzo Zagnoni, Ilaria Sabbatini e Antonio Fornaciari ci parleranno, rispettivamente, della via Cassiola, della sistema viario transappenninico; dei beni di Pagano da Corsena, nella Val di Lima e della Badia di Pozzeveri, destinataria dei beni di Pagano, con il coordinamento di Bruno Micheletti dell'Istituto Storico Lucchese (sez. Bagni di Lucca).



Al termine del convegno si potrà partecipare all'escursione sul cammino di San Bartolomeo in Controneria (prenotazione obbligatoria 349 0537970).



Si tratta di due eventi culturali particolarmente interessanti, aperti al grande pubblico che mirano a divulgare la storia del nostro territorio quando tra XI e XII secolo era dominato dalla figura della contessa Matilde di Canossa e terreno dei suoi spostamenti fra ipossedimenti toscani ed emiliani. La riscoperta di un personaggio così significativo, attorno a cui è rifiorito l'itinerario storico della "Via Matildica" che unisce Mantova a Lucca e nei suoi 285 km attraversa Lombardia, Emilia e Toscana settentrionale, può contribuire a valorizzare ulteriormente il nostro territorio incrementando la suggestione culturale e l'attrattiva turistica di cui è già carico.