Elezioni a Sillano-Giuncugnano: Marco Reali sfida Armando Giovannoni

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 22 agosto 2020, 16:32

In Toscana sono 11.116 i casi di positività al Coronavirus, 53 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 34 da attività di screening)

sabato, 22 agosto 2020, 13:10

Qualità e competenza sono le parole chiave che accomunano la scelta degli otto candidati alle prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni

sabato, 22 agosto 2020, 13:07

Tra i candidati locali al consiglio regionale c’è anche Simone Simonini, coordinatore provinciale di “Cambiamo”, che si presenta nella lista civica “Toscana Civica” a sostegno di Susanna Ceccardi. Un progetto di cui fa parte anche il partito di Simonini, già consigliere comunale di Molazzana e già consigliere provinciale per due...

sabato, 22 agosto 2020, 10:53

Ufficializzate le liste che prenderanno parte alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi per la Regione, è partita a pieno ritmo la campagna dei vari candidati. Sarà un mese di “fuoco” e ciascuno giocherà tutte le carte a disposizione per strappare voti utili alla causa

sabato, 22 agosto 2020, 10:47

Grazie ad una iniziativa portata avanti dal Lions Clubs International si terranno due giornate di Fly Therapy, dedicate a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo

sabato, 22 agosto 2020, 10:38

Tania Franchini, di Gallicano, ha deciso di lasciare il Pd e di candidarsi alle prossime elezioni regionali con la lista "Italia Viva + Europa". La Gazzetta del Serchio l'ha raggiunta per capire i motivi delle sue dimissioni e la scelta di rimettersi subito in gioco con un altro partito