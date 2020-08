Escursionista precipita dalla cresta nord-ovest del monte Fiocca

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 1 agosto 2020, 13:28

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello

sabato, 1 agosto 2020, 11:33

Incidente a Vagli, il referente della Feneal Uil, Daniele Giuseppe Marsili: "Riportiamo la pace. Non si può augurare che crollino tutte le cave con i lavoratori dentro"

sabato, 1 agosto 2020, 11:07

Per quanto riguarda la Valle del Serchio, due sono gli interventi finanziati: l'adeguamento Villetta 2 San Romano in Garfagnana per alloggi protetti (per un totale di 1.589.201,75 € di investimento) e il nuovo distretto di Castelnuovo Garfagnana (totale investimento 2.400.000,00 €)

sabato, 1 agosto 2020, 09:31

La seduta odierna della conferenza dei sindaci aziendale, presieduta dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che si è svolta nell’auditorium dell’ospedale della Versilia, ha affrontato le tematiche urgenti che impegneranno la direzione aziendale nelle prossime settimane

sabato, 1 agosto 2020, 08:59

Continuano gli eventi di Musica e storie sulla Via del Volto Santo, il cartellone dell’estate 2020 che dà vita, attraverso canti, racconti e rappresentazioni teatrali, ai personaggi leggendari della tradizione del nostro territorio, che hanno abitato l'immaginario popolare della Via del Volto Santo

venerdì, 31 luglio 2020, 18:44

Stamattina un pezzo di cornicione del campanile di Fabbriche di Vallico ha ceduto improvvisamente. A darne notizia è stato il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini