Garfagnana



Escursionista segnala persona in difficoltà sul Forato: si alza Pegaso per ricognizione

domenica, 23 agosto 2020, 19:16

La stazione di Lucca del soccorso alpino toscano è stata attivata questa mattina dal 118 in zona Monte Forato. Un escursionista che transitava sul sentiero 130 che collega Foce di valli a Fornovolasco ha segnalato al 118 l’avvistamento di una persona in apparente difficoltà sulla costa pulita.

Questa persona infatti è stata vista sbracciare come se stesse chiedesse aiuto. A quel punto è stato inviato sul posto l’elicottero Pegaso 3 per una ricognizione. Nel frattempo è stata allertata la squadra a terra, che era reperibile presso la Baita Nobili dove è presente la piazzola dell’elicottero per imbarcare il personale in caso di necessità.

Fortunatamente l’esito dei sorvoli dall’alto ha escluso la presenza di persone in difficoltà. La baita Nobili è un avamposto molto importante, dato in concessione gratuita al Soccorso Alpino da parte del comune di Molazzana e rappresenta uno dei vari presidi dislocati sul territorio presso i quali le squadre effettuano la reperibilità.

"Ricordiamo - afferma il Sast - che la segnalazione (visiva e sonora) dei casi di emergenza è così decodificata: una serie di sei fischi emessi in un minuto, ovvero un fischio ogni dieci secondi. Deve essere ripetuto alternandolo ad una attesa di un minuto; la risposta a tale segnalazione viene data emettendo tre fischi in un minuto, anche in questo caso da ripetere dopo una pausa di un minuto. In questo modo la persona o gruppo in difficoltà avrà la conferma che la sua segnalazione è stata ricevuta".

"Chiunque riceva il segnale di soccorso - conclude - deve rispondere per conferma ed allertare i servizi di emergenza. Il segnale di soccorso può essere una serie di suoni, di lampi di luci o altre segnalazioni visibili: segnali sonori - ad esempio grida, fischi; segnali luminosi - per esempio torce elettriche o specchi da segnalazione; altri segni visibili - per esempio con vestiti o frasche di alberi".



In foto la Baita Nobili