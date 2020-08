Fabbriche di Vergemoli: incontri culturali sul territorio

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 21 agosto 2020, 12:51

Nella splendida cornice della piazza san Giacomo di Camporgiano, ai piedi della Rocca estense, il Laboratorio Teatrale dei Contafole e la Pro Loco in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Camporgiano ripropongono un appuntamento culturale irrinunciabile per il tessuto sociale della nostra zona: la 21^ edizione del Buskers Festival

venerdì, 21 agosto 2020, 11:49

La scuola in Toscana ripartità lunedì 14 settembre. Come già annunciato a luglio, a seguito di una delibera approvata all'unanimità dalla Giunta regionale, la campanella tornerà a suonare nelle aule toscane con un giorno di anticipo rispetto al termine del 15 settembre indicato dalla Dgrt n.288 del marzo 2017

giovedì, 20 agosto 2020, 19:23

Ha destato sconcerto in tutta la Garfagnana la notizia della scomparsa, a soli 41 anni, di Arianna Rossi, dopo una malattia. La donna era originaria di Castiglione di Garfagnana e viveva in località Piano Pieve, dove era molto conosciuta per aver svolto, per diversi anni, il lavoro di cassiera in...

giovedì, 20 agosto 2020, 15:50

In Toscana sono 10.984 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (16 identificati in corso di tracciamento e 43 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 20 agosto 2020, 14:21

In base alle recenti disposizioni nazionali e regionali sono tre i percorsi, differenziati in base al Paese di provenienza, previsti per le persone che arrivino in Italia dall'estero

giovedì, 20 agosto 2020, 10:33

GraalCultFest agosto 2020: vieni in Garfagnana. Il 22 e 23 agosto si terranno gli stage nel bosco "La Foresta di Cenere", stage di pittura en plein air su cavalletto, con Loris Liberatori