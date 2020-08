Garfagnana



Fabbriche di Vergemoli: nuovi punti luce in 11 località

martedì, 25 agosto 2020, 09:54

Nuovi punti luci a Fabbriche di Vergemoli per un investimento di oltre 50 mila euro. I punti luce saranno messi a Fabbriche di Vallico e nelle Località Panicaia, Colle, Tinello, Campaccio, Lezza, Vetriceto e Crocette.

"Piccolo è bello, piccolo è illuminato – dichiara il sindaco di Vergemoli Michele Giannini - in virtù di un finanziamento importante dato dal Ministero per le piccole realtà, anche i paesi più isolati del nostro territorio avranno una pubblica illuminazione. Sono estremamente soddisfatto dell'investimento che stiamo facendo, oltre 50 mila euro sono stati impegnati per porre in opera 17 nuovi punti luce che possono sembrare pochi ma riguardano 11 Località.

E' importante non solo perchè si va a migliorare la fruibilità del territorio ma perchè si da un segnale. Questi nuovi punti luce sono principalmente in località isolate. La presenza di un punto luce fa si che anche coloro che vi vivono o che hanno la seconda casa e ci vengono nel periodo soprattutto invernale si sentano rassicurati da una parte rispetto a eventuali furti e dall'altra per la fruibilità del territorio ove hanno la loro abitazione.

Quando ci siamo fusi abbiamo sempre detto che non volevamo pensare al domani ma a "dopo domani", al futuro più lontano; volevamo creare quelle infrastrutture necessarie per far si che la gente non solo vivesse a Fabbriche di Vergemoli ma tornasse a viverci.

Questo è quindi un tassello di un'operazione più ampia che stiamo portando a compimento che darà e sta dando i suoi frutti.

Contenti quindi del lavoro e un ringraziamento alla ditta Tognini Giuliano che sta predisponendo l'opera veramente di qualità".