Fabbriche, nuovo caso di Coronavirus. Giannini: "Un migrante che non vive più nel comune dal 2019"

venerdì, 28 agosto 2020, 15:44

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 agosto, sono 22. Di questi, cinque in provincia di Lucca (tre in Valle del Serchio)

venerdì, 28 agosto 2020, 14:18

In Toscana sono 11.595 i casi di positività al Coronavirus, 82 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 65 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 28 agosto 2020, 14:12

Due giornate di studi storici quasi gemelle su Matilde di Canossa e i suoi legami con la Valle del Serchio e la Val di Lima stanno per prendere il via a Pieve Fosciana e Bagni di Lucca, nell'ambito dell'iniziativa culturale "Toscana Matildica" per il 2020

venerdì, 28 agosto 2020, 13:50

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti previsti per la giornata di domani, sabato 29 agosto, in alta Versilia e sull’Appennino Tosco- Emiliano

venerdì, 28 agosto 2020, 13:31

Nel bellissimo borgo di Pieve San Lorenzo, a Minucciano, è stato presentato il libro di Simone Pacini, "Il teatro sulla Francigena", all'interno del GraalCultFest. Presenti due giovani attrici e registe che hanno riportato la loro testimonianza del progetto. Video

venerdì, 28 agosto 2020, 12:41

La ricerca dedicata alla ricognizione e ad un primo studio della toponomastica di Vibbiana si è conclusa in questi giorni. Un piccolo progetto ma dal grande valore simbolico e soprattutto esportabile in altre comunità locali