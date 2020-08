Graal Cult Fest: in dirittura di arrivo gli stage nel bosco

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 16 agosto 2020, 22:24

Stop alle attività in discoteche, al chiuso o all'aperto, in sale da ballo ed in luoghi similari, su tutto il territorio nazionale. È la nuova misura introdotta per decreto dal ministro della salute Roberto Speranza, visto il peggioramento nel trend dei contagi da Coronavirus

sabato, 15 agosto 2020, 16:44

In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 14 agosto 2020, 19:19

Sembrava essere un tranquillo pomeriggio estivo per un uomo in visita turistica al borgo di Isola Santa, nel comune di Careggine. L’uomo, per motivi ancora tutti da definire, è scivolato cadendo sul selciato da un’altezza di circa tre metri. Video

venerdì, 14 agosto 2020, 18:22

Il continuo aumento dei nuovi casi di positività al coronavirus hanno indotto il Governo centrale a fare un passo indietro sui locali da ballo, tornando a stringere la vite. Dopo quasi due mesi di “calma piatta” sono tornati tamponi positivi anche in Valle del Serchio

venerdì, 14 agosto 2020, 15:56

In Toscana sono 10.761 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 21 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Non si registrano nuovi decessi

venerdì, 14 agosto 2020, 15:48

La notizia è arrivata questa mattina al comune. C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 nel territorio comunale di Minucciano