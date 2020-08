Il saluto del nuovo questore al comando provinciale dei carabinieri

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 5 agosto 2020, 17:41

"I provvedimenti legislativi regionali in materia di cave e lapidei approvati dal 2014 in poi e gli strumenti di programmazione regionale come il piano cave sono stati essenziali per tradurre nei fatti nostre richieste storiche". Lo dichiara in una nota stampa la Fillea Cgil Toscana, Lucca e Massa Carrara

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:14

Andare per funghi è una passione che regala enormi soddisfazioni, un passatempo, uno svago che per gli abitanti della montagna può essere anche una risorsa economica, non solo per il commercio ma anche per il turismo, essendo un’opportunità per le strutture ricettive

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:10

In Toscana sono 10.530 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (4 identificati in corso di tracciamento e 7 da attività di screening). Due degli 11 nuovi casi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani

martedì, 4 agosto 2020, 17:38

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano ha presentato un'altra mozione stavolta sulle criticità della rete idrica del capoluogo gestita da G.A.I.A. S. p.A.

martedì, 4 agosto 2020, 17:28

L'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest esprime apprezzamento per la posizione della Regione Toscana sul trasporto pubblico e chiede maggiori controlli

martedì, 4 agosto 2020, 17:18

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 27 luglio a lunedì 3 agosto - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest