Importante finanziamento per il nido “La Giostra dei Colori”

mercoledì, 19 agosto 2020, 11:12

L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 135 mila euro all’interno del POR, il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

Il nido d’infanzia “La giostra dei colori” offre un servizio educativo fondamentale per il territorio garfagnino. Un servizio che vede il comune di San Romano in Garfagnana capofila nella gestione associata della struttura, in compagnia dei comuni di Camporgiano, Minucciano, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano e Vagli Sotto.

Per l’anno educativo 2020/2021 l’asilo nido di viale Eugenio Mattei ha ottenuto un importante finanziamento da parte della Regione Toscana, nell'ambito del “POR Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020”, un’iniziativa finalizzata al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3 - 36 mesi). Il progetto presentato dal Comune di San Romano è stato ammesso e riceverà un contributo complessivo di 135.171,51 euro. Si tratta di uno dei finanziamenti più elevati tra quelli concessi ai comuni toscani ammessi al POR, specie se non consideriamo le città o le unioni tra comuni. In totale la Regione Toscana erogherà 13.633.340,63 milioni di euro. Un finanziamento che coinvolgerà almeno un centinaio di progetti presentati dalle amministrazioni comunali.

I fondi assegnati permetteranno al comune di San Romano di Garfagnana di portare avanti un servizio per l’infanzia eccellente e di qualità, in linea con quanto è stato fatto negli ultimi anni.

Dopo un periodo non facile, occorre garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi “in presenza” assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolti secondo le normali capienze della struttura. Questo grazie al finanziamento ottenuto, sarà possibile ,unitariamente all’attivazione di una progettazione pedagogica che ovviamente tenendo conto del particolare momento che stiamo vivendo, metta in primo piano il benessere psico-fisico dei bambini.